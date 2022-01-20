В Госдуму внесли законопроект о наказании силовиков за пытки Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- Важная новость, координационный Совет поддержал законопроект о наказании за пытки, - сообщил в сети замруководителя фракции "Единая Россия" депутат Евгений Ревенко. - Речь о поправках в Уголовный кодекс и усиление ответственности за такие преступления. Наказание за пытки должно быть жестким. Это уродливое явление должно быть ликвидировано".

После того как законопроект был внесен в Госдуму, многие юристы обратили внимание, что статья "Превышение должностных полномочий" предусматривает наказание за "применение насилия или угрозу его применения" до 10 лет лишения свободы, а в статье "Принуждение к даче показаний" есть пункт "То же деяние, соединенное с применением насилия, издевательств или пытки", который грозит 8 годами колонии. Сейчас наши депутаты фактически предлагают по этим статьям поднять сроки за пытки для силовиков, которые работают в системе колоний ФСИН России до 12 лет.

Получится ли таким ужесточением избавиться от пыток в российских тюрьмах?

Известно, что подобные пытки назначаются в колониях не столько для "подавления воли заключенных", получения доказательств и показаний, как для вымогательства денег. Чаще таким прессингом занимаются сами осужденные по поручению "смотрящих", которые выбивают в свой общак накопления у грабителей и мошенников. Не секрет, что многие осужденные умело скрывают от суда и жертв похищенные средства или имущество на воле. Как правило, когда осужденный поступает в колонию, о всех его активах уже знают воры в законе, которые ее курируют.

В своих комбинациях криминалитет использует сотрудников ФСИН, как для получения информации, так и устрашения. За это служивым перепадает на "ремонт и усовершенствование материально-технической базы". Откажутся ли от такого существенного дохода профессиональные преступники и силовики? Это вряд ли. Просто после ужесточения статей карательную функцию в колониях на себя возьмут беспредельщики, станет меньше свидетелей экзекуций, а возможно... и самих жертв.

А значит их вряд сможет утешить, что законопроектом предусматривается увеличение "срока давности за проведение пыток". Для того, чтобы добиться неотвратимости наказания, нужно будет еще суметь выйти на волю.

Так, один из освободившихся из колонии в Саратовской области вывез во Францию архив с кадрами пыток и издевательств над заключенными в областной туберкулезной больнице №1 (ОТБ-1) ФСИН в Саратовской области. Правозащитники начали публиковать в сети записи с октября 2021 года. Согласно материалам в "больничку" отправляли несговорчивых заключенных, где их подвергали изнасилованиям и побоям другие осужденные. Правозащитники считают, что такое давление и пытки происходили при попустительстве сотрудников ФСИН.