Энтони Хопкинс сыграл в первом в мире фильме, снятом во льдах Антарктиды. Купить кино можно будет за NFT-токены

Это будет продолжение картины «Нулевой контакт»: премьера запланирована на лето Фото: кадр из фильма

Казалось бы, прошло время zoom-фильмов, снятых на карантине во время пандемии, но нет. Продолжение картины «Нулевой контакт» с Энтони Хопкинсом станет первым фильмом, который сняли на Антарктиде, да еще и в формате удаленки под руководством режиссера Рика Дагдейла.

Фото: кадр из фильма

В первой части фильма «Нулевой контакт», отснятой в 17 странах в 2020 году в zoom-формате, Энтони Хопкинс сыграл магната, перед смертью нанявшего нескольких человек из разных стран, чтобы они спасли мир от опасной технологической новации. Вторую часть картины снимали в максимально экстремальных и экзотических точках — от Перу до Антарктиды. Уникальность ситуации в том, что на ледяном континенте игровых картин прежде не создавалось.

Для этого 15 членов съемочной группы, в числе которых и великий Энтони Хопкинс, полетели в занесенные снегом края на севере на неделю, где сняли несколько полноценных сцен для картины. К экспедиции группу готовили французский полярный исследователь Себастиан Коупленд и американский автор приключенческих книг Дэвид Чайлдресс.

Фото: кадр из фильма

Режиссер объяснил, что команде посоветовали как можно дольше носить солнцезащитные очки, одеваться в несколько слоев одежды, а к камерам прикрепить грелки для рук.

«Нулевой контакт» стал первым полнометражным фильмом, вышедшем на NFT-платформе Vuele. Платформа рассчитывает предоставлять особый доступ к контенту в виде несменяемых токенов (криптовалюта). После покупки одного токена зритель становится единоличным обладателем картины. Продолжение картины планируется выпустить летом.