Найден сын Абдулова, чье фото актер хранил в потайном кармане любимого пиджака: «Больше всего жалею, что так и не обнял отца»

Все свои 34 года, до того самого момента, пока не увидел снимок в «Комсомолке», мужчина понятия не имел, кто его отец Фото: Личный архив

3 января исполнилось 14 лет со дня смерти кумира миллионов советских и российских женщин Александра Абдулова. Казалось бы, об актере давно все известно: головокружительная карьера в театре и кино, бурная личная жизнь с двумя официальными браками и толпами поклонниц, совершенно нелепая и безвременная кончина от рака легких в полном рассвете сил, на 55-м году жизни. После себя актер оставил более ста ролей в кино и единственную дочку Евгению, которой не было и года, когда отца не стало. В марте Жене Абдуловой, которая, кстати, однажды уже снялась в кино «Любовь и Сакс», исполнится 15. Дочка актера живет и учится в Москве, вместе с мамой Юлией Мешиной. Обе сторонятся общения с журналистами и до сих пор никак не отреагировали на новость о том, что родня актера организовала поиски его внебрачного сына.

Александр Абдулов в фильме «Гений» разговаривает по телефону в том самом белом пиджаке Фото: кадр из фильма

КТО НА СНИМКЕ?

А началось все под Новый год. Тогда в Ивановскую область навестить Альбину Абдулову, вдову старшего брата актера, отправилась Виктория Лановская. Она прожила гражданским браком с Абдуловым чуть больше года. Пара рассталась всего за полгода до второй свадьбы актера с Юлией Мешиной. Но Виктория сумела сохранить дружеские отношения с родней бывшего.

После смерти Абдулова именно Лановская поддерживала его маму. Людмила Александровна Абдулова скончалась в 2017 году в Ивановской области, она пережила обоих своих сыновей. До последних дней именно она хранила личные вещи актера. В одном из ее шкафов в конце 2021 года и был найден любимый белый пиджак Александра Абдулова.

- Я приехала в Иваново, чтобы пообщаться с Альбиной, она после череды смертей живет одна. Пили чай, вспоминали былые времена, много говорили о Саше. В какой-то момент она сказала, что хочет сделать мне подарок. Этим подарком стал белый пиджак фирмы «Армани», в котором Саша снимался в фильме «Гений» (1991 год - прим. ред.), - вспоминает в интервью kp.ru Виктория Лановская.

На вид предполагаемому сыну Абдулова на этом фото 3 года. Фото: Личный архив

После возвращения в Москву Виктория решила сдать пиджак в химчистку. Прежде чем это сделать, она заглянула в карманы. В нагрудном потайном кармане женщина нашла фотографию милого мальчишки-карапуза, с недвусмысленной подписью на оборотной стороне: «Саша, это твой сын. Оля». Кто этот мальчик и загадочная Ольга, написавшая послание актеру? Ответа на этот вопрос не было ни у друзей, ни у родственников Абдулова.

«Саша, это твой сын. Оля» - надпись на оборотной стороне фотографии Фото: Личный архив

Чтобы во всем разобраться и найти возможного внебрачного сына актера, Альбина Абдулова обратилась в редакцию «Комсомольской правды». 9 декабря 2021 года мы опубликовали снимок с призывом отозваться всех, кто знает мальчика с фото.

«БЫЛ БЕЗОТЦОВЩИНОЙ - ЭТО СЧИТАЛОСЬ НОРМОЙ»

В успех верилось с трудом. Ни фамилии, ни даже примерной даты рождения ребенка мы не знали. Но письма стали приходить. Однако всякий раз переписка обрывалась после просьбы выслать в редакцию другие детские фото «сына Абдулова».

13 января пришло очередное письмо: «На фото — это я». И на скрепке несколько снимков того самого карапуза с фото из кармана пиджака Абдулова (см. «Комментарий эксперта»).

Есть и свидетельство о рождении автора письма.

Александр Александрович Коваль 20 июля 1987 года рождения. В графе отец – прочерк, мама – Ольга Коваль. В теории мальчишку женщина могла назвать в честь потенциального отца. Но, конечно, этого мало, чтобы говорить о родстве.

13 января пришло очередное письмо: «На фото — это я» Фото: Личный архив

«Похож» - единственное, что крутилось в голове, когда в кафе на интервью зашел статный русоволосый мужчина.

- Конечно, я сразу себя узнал на фото. Но поверить в это долго не мог, - так Александр начал наш разговор.

Все свои 34 года, до того самого момента, пока не увидел снимок в «Комсомолке», мужчина понятия не имел, кто его отец.

- Я родился в Казахстане в городе Усть-Каменогорске. Мама Оля – вот вся моя семья. Про отца я, конечно, ее спрашивал, когда был еще ребенком. Мама даже имени его не назвала. Уверяла: где он сейчас живет, не знает. Я хоть и был любопытным ребенком, но понимал, что тема отца для нее больная. Так что я не заваливал ее вопросами и не устраивал пытки. Да и тогда мне казалось, что это нормально быть безотцовщиной. Рос я в 90-е, и в те времена полные семьи были, скорее, исключением, чем правилом.

Саша был единственным сыном Ольги Коваль. Женщина растила его одна и никогда не была замужем.

- Жили мы с мамой неплохо, хотя, конечно, ей непросто было одной меня тянуть. В какой-то момент пришлось уйти из профессии (Ольга — швея, Ред.) и работать простым продавцом, - рассказывает Александр.

«Похож» - единственное, что крутилось в голове Фото: Личный архив

Сразу после школы он поступил в местный институт на факультет экономики. К 30 годам сумел создать собственный успешный бизнес по продаже машин. Но три года назад вдруг понял, что одних только денег для счастья мало.

- Я сорвался с насиженного места и приехал в Москву, чтобы наконец-то заняться творчеством. До того, как в моей жизни появилось это фото и понимание, что Абдулов – это мой отец, я все гадал, откуда эта тяга к сцене. В детстве любил пародировать, легко мог изобразить Жириновского или Ельцина. Участвовал в самодеятельности и три года танцевал в местной студии лезгинки. В Москве первым делом закончил театральную студию и сейчас снимаюсь в кино (см. «Досье «КП»). Роли пока эпизодические, но это мое – нутром чую.

Фото предполагаемого сына Абдулов хранил у самого сердца в потайном кармане. Фото: Личный архив

КОСТЮМЕР И СЕКС-СИМВОЛ 80-Х

Александр признается, после того как увидел свое детское фото в газете, долго не решался позвонить маме в Казахстан и задать те самые вопросы, ответы на которые не получил в детстве.

- Я так и спросил маму, мол, правда, что мой отец Абдулов. Она долго молчала, а потом все-таки рассказала, что, да, - вспоминает тот разговор с мамой Александр.

По словам Ольги Коваль, с Александром Абдуловым она познакомилась в 1986 году на Украине. Талантливую 26-летнюю швею из Казахстана тогда пригласили поработать костюмером на знаменитую Одесскую киностудию.

Сейчас Саша тоже снимается в кино Фото: Личный архив

- Александр Гаврилович снимался в фильме «Десять негритят». Про сам роман мама рассказывать не захотела в деталях. Знаю только, что продлилось это недолгою. Потом мама вернулась в Казахстан. А дальше все просто - через девять месяцев я родился, - говорит Александр Александрович.

На тот момент Абдулов был официально женат на своей первой супруге Ирине Алферовой. В венчанном браке, в котором так и не появилось совместных детей, они прожили 17 лет: с 1976 по 1993 год.

Судя по всему, еще до развода Абдулов знал, что у него растет сын.

- Мама рассказала, что не скрывала правду от отца. Еще будучи беременной, она дала несколько телеграмм на Одесскую киностудию. Писала письма в театр, где работал отец. Его домашнего адреса и номера телефона у нее не было. Но она как могла пыталась выйти с ним на связь. В ответ была лишь тишина. Уже после того, как мне исполнилось два года, она отправила ему еще одно письмо с моей фотографией. Этот снимок он сохранил, как теперь мы все знаем, но маме так и не написал, так и не позвонил…

Обида на полное равнодушие, вот что, по словам Ольги, заставило ее скрывать правду от сына все эти годы.

- Мама до сих пор в шоке от того, что отец сохранил мое фото. Она была уверена, что он просто выбросил его в помойное ведро. Уверен, что она его любила, хотя не признается в этом мне никогда, такой уж характер, - развел руками Александр. – Все мое детство она затирала до дыр фильмы с участием отца. Особенно любила смотреть «Самая обаятельная и привлекательная», я все думал, ну сколько можно, наизусть уже выучил все диалоги. Но сейчас понимаю, что вот так отец появлялся в нашем доме. Мне, кстати, он как актер всегда нравился. Было в нем что-то, что притягивало меня, манило.

Александр-младший готов сдать тест ДНК.

- Я сдал бы анализ просто для себя. Хочется быть уверенным в родстве. Кроме этой уверенности, мне ничего не нужно: ни деньги, ни наследство. Я хорошо зарабатываю, уж поверьте, ни в чем не нуждаюсь. Жалею сейчас только об одном, что отец рано ушел, что я так и не смог ни разу его обнять, - признался Александр.

Пройти тест ДНК Александр сможет только в том случае, если проверить родство с ним захочет дочка Александра Абдулова, Евгения.

- Я пока не выходил с ней на связь. Мне нужно чуть больше времени, чтобы принять все и осознать.

В Москве первым делом Саша закончил театральную студию Фото: Личный архив

Вопрос ребром

Родственники и друзья про мальчика ничего не знали?

По словам вдовы брата Александра Абдулова, в семье слухов о сыне актера никогда не ходило.

- Я до появления этого фото не знала про мальчика. Саша никогда не рассказывал эту историю. Впрочем, в кругу родных он не был болтуном и мог закопать свой секрет где-то глубоко в душе, - призналась Альбина Абдулова.

Но как оказалось, существование внебрачного сына Абдулова в театральных кругах не было таким уж секретом.

Вот что рассказал kp.ru актер Марк Горонок:

- Фотографию с этим мальчиком я впервые увидел еще в 1997-м году. Показал мне ее сам Александр Гаврилович, вместе с которым мы тогда служили в «Ленкоме». Дело было в казино, не для кого не секрет, что он был человеком очень азартным, и мы не раз вместе собирались за игровым столом. Он тогда был на пике популярности и играть мог даже без денег, ему открыли персональный кредит. Если не ошибаюсь, в сумме 10 тысяч долларов. Про сына он рассказал мне в один из таких игровых загулов. Сейчас даже не могу вспомнить название казино, но находилось оно недалеко от кинотеатра «Родина» (рядом с ст. м. «Электрозаводская» - Ред.). В игре Александру Гавриловичу не везло, и мы сами не заметили, как до утра досиделись. В какой—то момент он вдруг завел разговор про детей. Спросил, есть ли у меня сын. Я ответил, что пока нет, еще молод слишком. Тогда Александр Гаврилович стал рассказывать про то, что у него сын есть, но что он его ни разу не видел. Он попросил моего совета, мол, что делать, встретиться с пацаном или нет. Я скептически отнесся, сказал тогда, что, возможно, пацан и не его, что вся страна мечтает родить ему ребенка. После этого он достал из портмоне то самое фото мальчика, которое я теперь, спустя годы, увидел в вашей газете. Я взял снимок в руки и честно сказал первое, что пришло в голову: «похож». Видно было, что Александр Гаврилович переживает из-за всей этой ситуации, что она его гложет. Почему они так и не встретились? У меня ответа нет на этот вопрос. Но лично я с радостью познакомлюсь с Александром-младшим.

Когда мы получили письмо от Александра Коваля, показали присланные им фотографии эксперту-криминалисту Фото: Личный архив

Досье «КП»

Александр Александрович Коваль. Возраст: 34 года. Рост: 180 сантиметров. Семейное положение: холост, детей нет. Знак зодиака: Рак. Образование: высшее, экономическое

Роли в кино: «Горячая точка-2», «Старец», «Призвание», «Братушки».

Комментарий эксперта

«На снимках один и тот же ребенок»

Когда мы получили письмо от Александра Коваля, показали присланные им фотографии эксперту-криминалисту подполковнику юстиции Олегу Верижникову:

- Безусловно, установить отцовство по фотографии невозможно. Сделать это можно только с помощью экспертизы ДНК. Учитывая смерть отца, пройти анализ предполагаемый сын может только с кем-то из близких родственников, например, с сестрой. Но присланные в редакцию фотографии являются подлинными. Для создания этих снимков не использовался Фотошоп и другие редакторы. Применяя алгоритм распознавания лиц, с точностью могу сказать, что на фото, найденном в пиджаке Абдулова, и на снимках, присланных в редакцию, один и тот же ребёнок.