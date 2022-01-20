Дмитрий Песков - об обращения к президенту по поводу признания ДНР и ЛНР: Вмешиваться в эту процедуру Кремль не будет

Дмитрий Песков. Фото: Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС

Как мы уже сообщали, группа депутатов-коммунистов внесла в Госдуму проект Обращения к Президенту России о признании ДНР и ЛНР. Эту тему обозреватель «Комсомольской правды» обсудил с официальным представителем Кремля.

- ...Дмитрий Сергеевич, вы вчера сказали, что в Кремле пока не видели обращения Думы к президенту по поводу признания ДНР и ЛНР. Но это, как я понимаю, пока такой предварительный проект, предложенный Компартией России. И его Дума в каком-то виде может принять, а может и не принять. Поэтому, может, заранее как-то изучить эту ситуацию? Что там все-таки предлагают? Или это некорректно – изучать непринятый документ?

- Если я правильно понимаю, все-таки в Думе должно состояться голосование. Это обращение или будет принято, или не будет принято.

Это - депутатская инициатива, есть определенная процедура, и до того, как она будет завершена, что-то говорить не считаю возможным.

- Ясно. Но они собираются еще и к народу обратиться, как я понял из разговора с Геннадием Зюгановым. Не получится ли так, что - как бы будет «гулять» в народе документ, о котором мы ничего не знаем?

- Это вопрос Компартии. Любая политическая партия может обращаться (к народу).

- Понятно. То есть, будем ждать хотя бы обсуждения на совете Думы?

- Конечно. Вполне необходимых и предусмотренных регламентом процедур.

- Спасибо, что растолковали.

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