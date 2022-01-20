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Политика20 января 2022 10:44

Первый ракетный полк перешел на новейшие ракетные комплексы "Авангард"

Межконтинентальные баллистические ракеты оснащены новейшими планирующими крылатыми гиперзвуковыми блокам, которым не страшна противовоздушная оборона
Александр БОЙКО
Александр БОЙКО
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Межконтинентальные баллистические ракеты оснащены новейшими планирующими крылатыми гиперзвуковыми блокам, которым не страшна противовоздушная оборона. Фото: Минобороны РФ/ТАСС

Межконтинентальные баллистические ракеты оснащены новейшими планирующими крылатыми гиперзвуковыми блокам, которым не страшна противовоздушная оборона. Фото: Минобороны РФ/ТАСС

Главе ведомства Сергею Шойгу доложили о выполнении гособоронзаказа. В Единый день приемки министр сообщил о новинках, которые поступили с оборонных заводов в войска в 2021-ом году и поступят в ближайшее время.

- Несмотря на ограничения, связанные с коронавирусной инфекцией, организована надежная и надлежащая работа предприятий промышленности и органов военного управления, обеспечены заданные темпы выполнения гособоронзаказа. В 2021 году Вооруженные Силы получили более 5000 новых и модернизированных образцов вооружения, военной и специальной техники, - заявил в своем вступительном слове Шойгу.

По данным главы военного ведомства армия получила в 2021 году: 900 боевых бронированных машин, 3 современные подводные лодки, включая атомный подводный крейсер "Князь Олег" (вооружен новейшими баллистическими ракетами "Булава"), 4 надводных корабля, 10 боевых катеров, 17 судов и катеров обеспечения, 151 единица новой и модернизированной авиационной техники, в том числе 77 самолетов, 29 вертолетов, 45 комплексов с беспилотными летательными аппаратами, 4 модернизированных ракетоносца Ту-95МС, 3 береговых ракетных комплекса "Бастион", зенитные ракетно-пушечные комплексы "Панцирь-С", зенитные ракетные системы С-400 "Триумф"и С-350 "Витязь". Это, как вы понимаете, далеко не полный перечень.

Министр отметил, что в войсках завершено перевооружение первого ракетного полка на ракетный комплекс "Авангард" с межконтинентальными баллистическими ракетами, оснащенными гиперзвуковыми планирующими крылатыми блоками. Эти ракеты не остановить ни одной известной системе противовоздушной обороны. Также сформирован отдельный авиационный полк, вооруженный самолетами МиГ-31И(К) с новейшей гиперзвуковой ракетой "Кинжал".

- Таким образом, оснащенность армии и флота современным вооружением превысило 70% и составило 71,2%, стратегических ядерных сил до 89,1 %, а исправность военной техники, которая интенсивно эксплуатируется в ходе проверок, соревнований и учений поддерживается на уровне 95%, - привел статистику выступающий.

Сергей Шойгу также рассказал об успехах военного строительства. Они впечатляют: в рамках Государственной программы вооружения возведено более 690 объектов сил и средств ядерного сдерживания, поставлены на боевое дежурство шахтные пусковые установки стратегических ракетных комплексов в Калужской и Оренбургской областях. Подобные мероприятия продолжаются в Новосибирске, Нижнем Тагиле, Иркутске, Тейково и многих других регионах. В рамках развертывания Единой космической завершено строительство сооружений второго этапа Западного модернизированного командного пункта, продолжено развитие аэродромной сети, системы базирования Военно-Морского Флота, инфраструктуры арктической группировки.

В интересах Минобороны до 2025 года на территории нашей страны планируется ввести в эксплуатацию еще более 3000 зданий и сооружений.

- Оснащенность Вооруженных Сил новейшими образцами военной техники позволяет обеспечить военную безопасность нашей страны и гарантированную защиту ее национальных интересов, - подчеркнул Шойгу подводя итоги.

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