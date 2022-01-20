Собянин доложил Путину о развитии Москвы

Владимир Путин принял в Кремле столичного мэра Сергея Собянина. Говорили о том, что пандемия не остановила рост города. Фото: Михаил Метцель/пресс-служба президента РФ/ТАСС

Владимир Путин принял в Кремле столичного мэра Сергея Собянина. Говорили о том, что пандемия не остановила рост города.

- Инвестиции выросли на 12%, строительство на 23%, промышленное производство на 28% (все по сравнению с доковидным 2019 годом – Ред.). Совершенно очевидно, что это не просто какие-то колебания, а реальный рост экономики города, - рассказал Собянин.

Мэр добавил, что по данным последней переписи выросло и население Москвы. Подсчеты окончательно не закончены, но уже ясно, что "около 13 миллионов будет".

За десять лет город увеличивается на миллион человек. Еще 500 тысяч дало присоединение Новой Москвы.

- Мы не стремились к тому, чтобы собрать здесь население. Такая тенденция есть, она касается всех больших городов, - объяснил градоначальник.

Собянин сообщил, что рост населения увеличивает нагрузку на сады, больницы, транспорт. Поэтому много денег тратится на социалку. Москва получила кредит на развитие общественного транспорта – в 2023-2024 году планируется пустить МЦД-3 и МЦД-4.

- Мы с Вами открывали 10 станций метро, это вообще в истории Москвы уникальная история. Никогда такого объема одновременно не запускалось. Мы надеемся, что в 2022 году это кольцо замкнется, и в конце 2023 года в 2024 году будет уже функционировать самое большое кольцо метро в мире, - заявил Собянин.

Мэр напомнил, что столица подала заявку на проведение выставки «Экспо-2030».

- Не проводили ни разу, - прокомментировал Путин.

Градоначальник согласился, что Россия участвует в выставках давно, но на своей территории не принимала ее никогда. По плану, Экспо хотят устроить возле аэропорта Внуково. На территории самой столицы нет места для строительства объекта таких масштабов, плюс для жителей выставка стала бы слишком большим «напряжением». А около Внуково есть и городское метро, МЦД, Киевское шоссе. Ну и авиасообщение под боком.