Россияне увлеклись огородами на подоконнике: Поможет ли «новая мода» сэкономить на продуктах

Садовод Андрей Туманов заявил, что россияне не смогут сэкономить на продуктах благодаря огородам на подоконнике Фото: Shutterstock

Наши граждане всерьез увлеклись квартирным садоводством. К такому выводу пришли аналитики AliExpress Россия, изучив данные о закупках россиян за последний квартал 2021 года.

Выводы, которые они делают, таковы: люди хотят сократить траты на вздорожавшие продукты. Ну и новое хобби ищут.

Что именно покупают? Например, разного рода семена. В частности, низкорослых и карликовых культур, которые годятся именно для подоконника, а не для дачи (низкорослые томаты, карликовый гранат и т. п.). Многие готовы потратиться и на профессиональное оборудование — например, специальные светодиодные фитолампы стоимостью до 1,3 тыс. руб. (см. «Спрос на какие товары особенно вырос»). Есть и всякая экзотика, про которую наши родители, не одно десятилетие бодро выращивавшие картошку с клубникой на дачных шести сотках, даже и не слышали: нагревательные коврики для рассады, горшки с регулировкой микроклимата…

Про тягу жителей крупных городов к «огородам на подоконнике» заговорили с началом пандемии. Объясняли тяготами самоизоляции и удаленки, которые породили новые увлечения: хоть так с природой пообщаться. Но сколько овощей и зелени надо выращивать у себя в квартире, чтобы это было еще и выгодно - вопрос интересный.

-Речь все же идет о хобби, но никак не о возможности сэкономить на продуктах за счет огорода на подоконнике, - прокомментировал корреспонденту сайта kp.ru завораживающую статистику известный российский садовод, председатель общероссийской общественной организации «Садоводы России» Андрей Туманов. - Да, я выращиваю у себя на балконе помидоры — на одного человека хватит. Но летом, а не в разгар зимы. К марту у меня уже будут свои первые огурцы. Но затраты на это развлечение, честно говоря, такие, что с точки зрения экономии дешевле купить огурцы в магазине. В квартире, особенно зимой, очень сложные условия для выращивания какого-то урожая: слишком тепло, очень сухо, мало света, вредители активно заводятся и много других неприятностей, особенно для начинающих. Пару перчиков вырастить для красивых фото в инстаграме — это можно. При этом большая часть «набора квартирного садовода», которым закупаются по картинкам в интернет-магазине — совершенно ненужные прибамбасы, это не то, что реально необходимо в конкретном случае. Вообще я бы, особенно начинающим садоводам, в квартире рекомендовал заниматься прежде всего выгонкой зелени. Это типа лука на подоконнике. Нужны только банка с водой или песком и луковица. И все — без всяких затрат и особых усилий будет вам счастье в виде свежей, не магазинной зелени.

Советы садоводам и огородникам на сайте «КП» смотрите здесь.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Спрос на какие товары особенно вырос (в годовом исчислении):

Фитолампы — в 17,9 раза

Удобрения и стимуляторы роста для комнатных растений — в 17,5 раза

Товары для ухода за растениями (всякие держатели и зажимы) — в 12,4 раза

Горшки — в 8,2 раза

Приспособления для выращивания растений без почвы — в 2 раза

(По данным AliExpress Россия)