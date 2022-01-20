Россия
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
-2°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Экономика
Эксклюзив kp.rukp.ru
20 января 2022 11:15

Россияне увлеклись огородами на подоконнике: Поможет ли «новая мода» сэкономить на продуктах

Садовод Андрей Туманов заявил, что россияне не смогут сэкономить на продуктах благодаря огородам на подоконнике
Елена ОДИНЦОВА
Комментарии (5)Комментарии (5)(5)
Садовод Андрей Туманов заявил, что россияне не смогут сэкономить на продуктах благодаря огородам на подоконнике

Садовод Андрей Туманов заявил, что россияне не смогут сэкономить на продуктах благодаря огородам на подоконнике

Фото: Shutterstock

Наши граждане всерьез увлеклись квартирным садоводством. К такому выводу пришли аналитики AliExpress Россия, изучив данные о закупках россиян за последний квартал 2021 года.

Выводы, которые они делают, таковы: люди хотят сократить траты на вздорожавшие продукты. Ну и новое хобби ищут.

Что именно покупают? Например, разного рода семена. В частности, низкорослых и карликовых культур, которые годятся именно для подоконника, а не для дачи (низкорослые томаты, карликовый гранат и т. п.). Многие готовы потратиться и на профессиональное оборудование — например, специальные светодиодные фитолампы стоимостью до 1,3 тыс. руб. (см. «Спрос на какие товары особенно вырос»). Есть и всякая экзотика, про которую наши родители, не одно десятилетие бодро выращивавшие картошку с клубникой на дачных шести сотках, даже и не слышали: нагревательные коврики для рассады, горшки с регулировкой микроклимата…

Про тягу жителей крупных городов к «огородам на подоконнике» заговорили с началом пандемии. Объясняли тяготами самоизоляции и удаленки, которые породили новые увлечения: хоть так с природой пообщаться. Но сколько овощей и зелени надо выращивать у себя в квартире, чтобы это было еще и выгодно - вопрос интересный.

-Речь все же идет о хобби, но никак не о возможности сэкономить на продуктах за счет огорода на подоконнике, - прокомментировал корреспонденту сайта kp.ru завораживающую статистику известный российский садовод, председатель общероссийской общественной организации «Садоводы России» Андрей Туманов. - Да, я выращиваю у себя на балконе помидоры — на одного человека хватит. Но летом, а не в разгар зимы. К марту у меня уже будут свои первые огурцы. Но затраты на это развлечение, честно говоря, такие, что с точки зрения экономии дешевле купить огурцы в магазине. В квартире, особенно зимой, очень сложные условия для выращивания какого-то урожая: слишком тепло, очень сухо, мало света, вредители активно заводятся и много других неприятностей, особенно для начинающих. Пару перчиков вырастить для красивых фото в инстаграме — это можно. При этом большая часть «набора квартирного садовода», которым закупаются по картинкам в интернет-магазине — совершенно ненужные прибамбасы, это не то, что реально необходимо в конкретном случае. Вообще я бы, особенно начинающим садоводам, в квартире рекомендовал заниматься прежде всего выгонкой зелени. Это типа лука на подоконнике. Нужны только банка с водой или песком и луковица. И все — без всяких затрат и особых усилий будет вам счастье в виде свежей, не магазинной зелени.

Советы садоводам и огородникам на сайте «КП» смотрите здесь.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Спрос на какие товары особенно вырос (в годовом исчислении):

Фитолампы — в 17,9 раза

Удобрения и стимуляторы роста для комнатных растений — в 17,5 раза

Товары для ухода за растениями (всякие держатели и зажимы) — в 12,4 раза

Горшки — в 8,2 раза

Приспособления для выращивания растений без почвы — в 2 раза

(По данным AliExpress Россия)

ОСОБЫЙ СЛУЧАЙ