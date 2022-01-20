Президент Ирана в Госдуме: «Исламский мир уважает Иисуса Христа и его мать Марию»

Народные избранники встретили президента Ирана овациями. Фото: Эдвард ЧЕСНОКОВ

Хорошо помню тот летний день 2018 года. На Охотный Ряд по линии межпарламентской дипломатии прибыла делегация американских сенаторов. Иные народные избранники им на радостях тогда устроили овацию… Но с тех пор всё сильно изменилось. Иллюзий о возможности «партнёрства с Западом» (не говоря уже о равноправном вступлении в его структуры) не осталось, наверное, ни у кого.

И теперь в Госдуме — совершенно другие гости. Новый президент Ирана — Ибрахим Раиси прилетел в Москву как раз в те дни, когда Россия готовится к напряжённым переговорам с США в последней попытке уладить украинский кризис миром. Совпадение? Едва ли.

Слева направо: президент Ибрахим Раиси, посол Казем Джалали и председатель Вячеслав Володин в здании на Охотном Ряду. Фото: Эдвард ЧЕСНОКОВ

Вчера Раиси провёл в Кремле тёплую встречу с Владимиром Путиным. Договорились сообща бороться с американским санкциями — Исламская Республика живёт под ними уже 43 года, но это не мешает Тегерану вести независимую политику.

И вот теперь господин Раиси — на Охотном Ряду. В зелёном шарфе, как парижский модник. Пообщался с председателем Государственной Думы — Вячеславом Володиным. Поддержал нашу идею провести межпарламентский форум (с участием России и ближневосточных стран) по совместной борьбе с террором.

Гвоздь программы — выступление в большом зале Госдумы. Встав за кафедру с двуглавым орлом, Раиси по традиции воздаёт хвалу Аллаху. И потом переходит к российской повестке:

— Поздравляю вас с (недавно прошедшим) Православным Рождеством. Исламский мир уважает Иисуса Христа и его мать Марию. Во всех авраамических религиях главное — поиски духовности.

Депутаты встречают его овациями. Раиси говорит о мировых угрозах. И это не только «американские шайтаны», которые, по словам гостя, «перебрасывают террористов в Центральную Азию». Но и бездуховность: кризис семьи, употребление наркотиков.

— (Запад) старается менять место угнетаемого и угнетённого в современном мире, — отмечает Раиси, намекая на ультралиберальные ценности, которые шествуют по миру вместе с американской повесткой.

Через пару минут президент Раиси выступит в большом зале Госдумы. Фото: Эдвард ЧЕСНОКОВ

Но есть и хорошие новости — Москва и Тегеран создают альтернативный полюс силы. Например, наши военные уже шесть лет рука об руку работают в Сирии для совместного уничтожения террористов.

— Благодарю за сотрудничество России и Ирана при мудром управлении президента Путина, — подводит итог Раиси. Депутаты в едином порыве встают с мест и вновь ему аплодируют.

Хотя не всё радужно. Несмотря на военно-политическое сотрудничество, товарооборот между двумя странами весьма скромен: порядка $3 млрд в 2021 год (для сравнения, с соседней Турцией — порядка $20 млрд). Впрочем, над этим уже пообещали работать.

А российско-американские переговоры по Украине состоятся в Женеве уже завтра. И можно не сомневаться: все, кому требуется, наш сигнал уловили.