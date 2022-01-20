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20 января 2022 15:00

Эксперт о снимках предполагаемого внебрачного сына Абдулова: «Фото подлинные, и это один и тот же мальчик»:

Следов фотошопа, по мнению специалистов, нет
Анастасия ВОЙНИЦКАЯ
Анастасия ВОЙНИЦКАЯ
Комментарии (4)Комментарии (4)(4)
История Александра Коваля, который спустя 34 года узнал, что его отцом может быть знаменитый актер Александр Абдулов звучит как сказка.

История Александра Коваля, который спустя 34 года узнал, что его отцом может быть знаменитый актер Александр Абдулов звучит как сказка.

Фото: Личный архив

История Александра Коваля, который спустя 34 года узнал, что его отцом может быть знаменитый актер Александр Абдулов звучит как сказка. Напомним, все началось с фотографии мальчика, которую в конце 2021-го года в пиджаке актера нашли родственники. На снимке была подпись: «Саша, это твой сын. Оля».

Этот снимок впервые опубликовал сайт kp.ru. На фото себя узнал 34-летний Александр Коваль, который в качестве доказательств прислал в редакцию другие свои детские фотографии. Мы показали их криминалисту, который подтвердил их подлинность.

Все началось с фотографии мальчика, которую в конце 2021-го года в пиджаке актера нашли родственники. На снимке была подпись: «Саша, это твой сын. Оля».

Все началось с фотографии мальчика, которую в конце 2021-го года в пиджаке актера нашли родственники. На снимке была подпись: «Саша, это твой сын. Оля».

Фото: Личный архив

- Безусловно, установить отцовство по фотографии невозможно. Сделать это можно только с помощью экспертизы ДНК. Учитывая смерть отца, пройти анализ предполагаемый сын может только с кем-то из близких родственников, например, с сестрой, - прокомментировал Олег Верижников, подполковник юстиции, криминалист. – Могу с точностью сказать, что присланные в редакцию фотографии являются подлинными. Для создания этих снимков не использовался Фотошоп и другие редакторы. Применяя алгоритм распознавания лиц, с точностью могу сказать, что на фото найденном в пиджаке Абдулова и на снимках присланных в редакции один и тот же ребёнок.

Этот снимок впервые опубликовал сайт kp.ru.

Этот снимок впервые опубликовал сайт kp.ru.

Фото: Личный архив

Александр Коваль уже заявил, что готов пройти экспертизу ДНК. Напомним, правду о существовании звёздного отца его мать хранила в тайне 34 года. По словам Ольги Коваль, с Александром Абдуловым они познакомились в 1986 году на Одесской киностудии. Ольга тогда работала костюмером, а Александр Абдулов снимался в фильме «Десять негритят». Спустя два года после рождения сына женщина отправила Абдулову снимок сына. При жизни Александр Гаврилович так и не решился встретиться с мальчиком.

На фото себя узнал 34-летний Александр Коваль, который в качестве доказательств прислал в редакцию другие свои детские фотографии.

На фото себя узнал 34-летний Александр Коваль, который в качестве доказательств прислал в редакцию другие свои детские фотографии.

Фото: Личный архив

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