Эксперт о снимках предполагаемого внебрачного сына Абдулова: «Фото подлинные, и это один и тот же мальчик»:

История Александра Коваля, который спустя 34 года узнал, что его отцом может быть знаменитый актер Александр Абдулов звучит как сказка. Фото: Личный архив

История Александра Коваля, который спустя 34 года узнал, что его отцом может быть знаменитый актер Александр Абдулов звучит как сказка. Напомним, все началось с фотографии мальчика, которую в конце 2021-го года в пиджаке актера нашли родственники. На снимке была подпись: «Саша, это твой сын. Оля».

Этот снимок впервые опубликовал сайт kp.ru. На фото себя узнал 34-летний Александр Коваль, который в качестве доказательств прислал в редакцию другие свои детские фотографии. Мы показали их криминалисту, который подтвердил их подлинность.

Все началось с фотографии мальчика, которую в конце 2021-го года в пиджаке актера нашли родственники. На снимке была подпись: «Саша, это твой сын. Оля». Фото: Личный архив

- Безусловно, установить отцовство по фотографии невозможно. Сделать это можно только с помощью экспертизы ДНК. Учитывая смерть отца, пройти анализ предполагаемый сын может только с кем-то из близких родственников, например, с сестрой, - прокомментировал Олег Верижников, подполковник юстиции, криминалист. – Могу с точностью сказать, что присланные в редакцию фотографии являются подлинными. Для создания этих снимков не использовался Фотошоп и другие редакторы. Применяя алгоритм распознавания лиц, с точностью могу сказать, что на фото найденном в пиджаке Абдулова и на снимках присланных в редакции один и тот же ребёнок.

Этот снимок впервые опубликовал сайт kp.ru. Фото: Личный архив

Александр Коваль уже заявил, что готов пройти экспертизу ДНК. Напомним, правду о существовании звёздного отца его мать хранила в тайне 34 года. По словам Ольги Коваль, с Александром Абдуловым они познакомились в 1986 году на Одесской киностудии. Ольга тогда работала костюмером, а Александр Абдулов снимался в фильме «Десять негритят». Спустя два года после рождения сына женщина отправила Абдулову снимок сына. При жизни Александр Гаврилович так и не решился встретиться с мальчиком.

На фото себя узнал 34-летний Александр Коваль, который в качестве доказательств прислал в редакцию другие свои детские фотографии. Фото: Личный архив

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