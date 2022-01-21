В годовщину смерти Ленина из мавзолея вынесли сухую ель

Кадр из ролика

Создатели уже хорошо известного проекта «Невыносимое-выносимо» - на фоне возобновившихся благодаря их же усилиям споров вокруг необходимости захоронения Ленина - выпустили ролик №6 из своего нашумевшего цикла. На этот раз создатели ироничных мини-фильмов показывают вынос из Мавзолея... Ели. Символа уходящего Старого года и наступающего Нового...

Вот едва сдерживающая рыдания Снегурочка, которую играет Народная артистка России Ксения Рапопорт, выходит к микрофону. И призывает всех «уже признать, что от Ели ничего не осталось». Спутница исполнителя заветных желаний Деда Мороза убегает в слезах.

Ее меняет напряженная диктор – Таьтяна Арно. Она сообщает о прерывания вещания ради прямого включения выноса Ели с Красной площади. На лицах граждан 60 плюс, прижимающих к груди портреты ели и — скорбь и безутешность.

Диктор другого канала информирует, что «по итогам национального референдума было принято решение о выносе Ели, которая пролежала в центре Москвы без малого 98 лет». Бойцы почетного караула распахивают двери в мавзолей, на фронтоне которого надпись «ЕЛЬ» — и оттуда выносят гроб в форме елочки в венках.

Кадр из ролика

Ведущий иностранного канала новостей ерничает по поводу исторического события, третья ведущая срывающимся на ветру голосом вещает: «В присутствии наблюдателей гроб с Елью был извлечен из саркофага. После соблюдения всех формальностей гроб будет помещен на лафет».

Перед еловой домовиной на орденских красных подушках несут золотые еловые шишки.

А в студии известная политолог Екатерина Шульман в роли эксперта скороговоркой выпаливает: «В дореволюционной России ель старались вынести до Крещения»

Несется калейдоскоп экспертов и дикторов: «остатки хвои представляют повышенную пожарную опасность», «останки хвойного дерева захоронят в Санкт-Петербурге», «где уже покоятся другие родственники Ели».

В опечаленной черной толпе ветеранов отгремевших революций сияет девочка с алым как кумач айфоном, снимающая действо.

Под торжественную музыку и скорбь граждан почетный караул накрывает гроб красной крышкой елочной формы. А в студии мелькает диалог ведущей и эксперта:

- Осознаете ли вы, что вынос ели - это прощание с прошлым?

- С хвойным прошлым — несомненно.

Едет катафалк, тянет носки почетный караул, звучит песня из «Обыкновенного чуда»: «Неделя, другая - и мы успокоимся. Что было то было — прошло...»

Девочка с айфоном улыбаясь, разворачивается и вприпрыжку убегает.

А старый уборщик – еще один народный артист в проекте, Александр Филиппенко - на спине которого на красном жилете написано «ГБУ Будущник» (аллюзия на ГБУ «Жилищник»), стучит в дверь мавзолея черенком веника:

- Есть кто?

Прислушивается, не слышит ответа, разворачивается:

- Ну и слава Богу!

И осторожно спускается во тьму мавзолея, сметая иголки со ступеней.

Герои Александра Филиппенко, Ксении Раппопрт, Татьяны Арно и Екатерины Шульман придали этому, шестому ролику цикла ощутимую кинематографичность.

И так, весьма своеобразно, отметили очередную годовщину ухода Владимира Ленина. Который уходит, но судя по итогам опросов, никак не может уйти.

21 января — 98 годовщина смерти основателя Советского Союза Владимира Ульянова-Ленина. Тело вождя мировой революции все эти годы покоится в Мавзолее на Красной площади. В 21-м веке то и дело возобновляются споры о том, надо ли Ильичу оставаться в хрустальном гробу в сердце столицы. Или пора его предать земле.

Ролики проекта #НевыносимоеВыносимо стали главным лейтмотивом в дискуссии вокруг темы перезахоронения Ленина в 2021 году и весь год будоражили общественное мнение, заставляя высказываться по теме самых разных людей – от звезд до чиновников и представителей духовенства.

Первый ролик #НевыносимоеВыносимо, поднимающий вопрос перезахоронения Ленина, вышел 31 декабря 2020 года – в нем рассказывалось о расстрельных приказах вождя. Тогда загадочный ролик стал событием и впервые попал в поле зрения общественности и федеральных изданий.

В следующих сериях цикла снимались и участвовали крупнейшие российские звезды и общественные деятели - актриса Чулпан Хаматова, Лолита Милявская, Александр Гудков и другие известные артисты. О роликах писали и делали сюжеты крупнейшие СМИ, информагентства, новый виток дискуссии вокруг перезахоронения вождя комментировали коммунисты, митрополит Илларион, Дмитрий Песков, внучатый племянник Ленина и другие.

Кадр из ролика

Пик дискуссии пришелся на конец 2021 года, когда вышел пятый ролик проекта, в котором Красная площадь сравнивалась с кладбищем. Несколько депутатов Госдумы, включая вице-спикера Думы Бориса Чернышова, впервые подняли вопрос об уместности некрополя на Красной площади.

В начале января 2022-го лидер ЛДПР Владимир Жириновский в эфире популярной столичной радиостанции предложил убрать тело вождя. Но оставить сам мавзолей. А слово «Ленин» на фасаде заменить на словосочетание «Государственная трибуна».

В те же дни руководитель КПРФ Геннадий Зюганов, вещая на волнах другой известной радиокомпании, назвал подобные предложения «бредом».

В том же русле, что и главный либерал-демократ, высказался и вице-спикер Госдумы Борис Чернышов. Он противник того, чтобы у кремлевской стены находился некрополь. Депутату оппонировал сын бывшего начальника Генштаба Советской Армии маршала Василевского, Игорь Василевский. Он считает, что некрополь — часть истории России.

Вполне вероятно, проект #НевыносимоеВыносимо ускорит проведение референдума по вопросу перезахоронения Ленина.