Мы стоим на рубеже, к которому шли более 30 лет. Почему Россия не отступит перед угрозами США

Дальше мы не отступим Фото: REUTERS

Президент Байден на втором году своего президентства наконец перешел к языку прямых угроз по отношению к России.

«Россию ждут катастрофические последствия если она нападет на Украину», заявил президент Соединенных Штатов во время своей пресс-конференции.

Я уверен, что к заявлениям само могущественной экономической и военной державы мира стоит относиться со всей серьезностью. Это — подсказывает просто здравый смысл, а еще самоуважение. Ведь уважение к противнику, врагу — это прежде всего уважение к самому себе.

Россия сейчас стоит на рубеже, к которому она шла более 30 лет. Мы долго и мучительно восстанавливали свой политический суверенитет после катастрофы 1991 года. Никто же не будет спорить с тем, что несмотря на наличие собственного флага, герба, национальной валюты и ядерного оружия, Российская Федерация в каком-нибудь 1996 или 2000 году никаким реальным политическим суверенитетом не обладала? Мы были тем, чем сегодня является Украина, только в несколько раз больше.

Да, была Мюнхенская речь Путина, которая и обозначила новый вектор движения страны. Была Грузия, потом был Крым, операция в Сирии. Но, даже несмотря на эти блистательные и смелые военные операции, было понятно, что Россия сохраняет осторожность и избегает жесткого противостояния с главной мировой сверхдержавой.

То, что происходит сейчас, означает, что Кремль окончательно сформулировал роль и место России в современном мире и заявил о том, что больше никто и никогда не смеет указывать Москве, «где ее место».

Мы выходим на границу противостояния экспансии Соединенных Штатов в Европе, которая не прекращается более 100 лет. Дальше мы не отступим.

В этом и заключается смысл «ультиматума».

Теперь о главном. За все приходится платить свою цену. В том числе и за независимую политику. Как в свое время император Александр III в ответ на угрозы Британии Российской Империи в Средней Азии, немедленно приказал - «Всю казну — на войну!».

Противостояние Соединенным Штатам в зоне жизненных интересов России (у кого-то есть сомнения в том, что Украина — это зона самых что ни на есть жизненных интересов России?) имеет свою цену. Платить ее придется всем.

Тут снова возникает «Крымский казус». Крымский референдум в 2014 году встретил, мягко говоря, очень прохладное отношение российских «офшорных» элит. Им и тогда, и сейчас очень нравится быть частью глобального рынка и «участвовать в мировом разделении труда». А санкции, импортозамещение всякое — это трудно, сложно и неприбыльно.

Путин, как и 8 лет назад, может опираться прежде всего на широкую поддержку своей стратегии именно народом, пресловутым «путинским большинством».

Оно, я уверен, его поддержит. Но, только в том случае, если обитателей условных «рублевских» дворцов обложат таким «военным займом», чтобы у них на ближайшие 10 лет даже мысли не возникало о покупке нового бентли или роллс-ройса.