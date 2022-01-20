Минобороны: серийные поставки гиперзвукового "убийцы авианосцев" начнутся в 2022 году

Новейшую ракету "Циркон", которая достигает цели в 8 раз быстрее скорости звука иностранные военные эксперты уже назвали гиперзвуковым "убийцей авианосцев" Фото: ТАСС

Гиперзвуковая крылатая ракета морского базирования "Циркон" завершает государственные испытания, серийные поставки изделий начнутся в 2022 году, доложил министру обороны России Сергею Шойгу замглавы военного ведомства Алексей Криворучко в четверг на Едином дне приемки военной продукции.

Новейшую ракету "Циркон", которая достигает цели в 8 раз быстрее скорости звука иностранные военные эксперты уже назвали гиперзвуковым "убийцей авианосцев". В ближайшее десятилетие не ожидается средств воздушной обороны, которые смогут надежно перехватить "Циркон". Его пусковые установки уже установлены на берегу, кораблях и подводных лодках.

По данным Криворучко, российский военный флот получил в четвертом квартале минувшего года два атомных подводных крейсера, усиливших "возможности морских сил ядерного сдерживания, и большую дизель-электрическую подводную лодку (БПЛ)".

- Атомный подводный крейсер "Князь Олег", корабль четвертого поколения, пополнил группировку морских сил ядерного сдерживания, оснащен современными комплексами ракетного вооружения, обеспечивающими нанесение ракетных ударов по стратегически важным военно-промышленным объектам противника, - отметил Криворучко.

Он также подчеркнул, что многоцелевая атомная подводная лодка "Новосибирск" отличается от предшественников наличием универсальных пусковых установок, позволяющих размещать противокорабельные ракеты "Оникс", гиперзвуковые ракеты "Циркон" или крылатые ракеты "Калибр", при этом обладает большей скрытностью, улучшенными системами маневрирования, усовершенствованными средствами связи и гидроакустики. Это все означает, что такая подводная лодка сможет вести прицельный огонь точно, скрытно и достаточно долго.

Число "Цирконов" будет доведено до количества, которое позволит уничтожить любой флот мира. А если учитывать, что в России уже сформирован отдельный авиационный полк, вооруженный самолетами МиГ-31И с гиперзвуковой ракетой "Кинжал", можно говорить о формировании комплексной надежной защиты рубежей России. Высокоточное гиперзвуковое оружие будет ждать вероятного противника в море, воздухе и на суше.

Дальние рубежи обороны стерегут дежурные офицеры модернизированного Западного командного пункта космического эшелона из состава Единой космической системы Системы предупреждения о ракетном нападении (СПРН). У них под рукой ракетный полк 13-ой дивизии РВСН, который уже оснащен новейшим стратегическим ракетным комплексом "Авангард" с межконтинентальными баллистическими ракетами, оснащенными гиперзвуковыми планирующими крылатыми блоками. Специалисты говорят, что один блок "Авангарда" сможет долететь до любой из столиц США с космической скоростью по неизвестной траектории за пять минут и принести на себе сразу 40 Хиросим. Препятствовать такой атаке не сможет ни одна система противовоздушной обороны.

В ЭТО ВРЕМЯ

В соответствии с планом боевой подготовки в январе-феврале 2022 года Военно-Морской Флот (ВМФ) России проведет серию учений во всех зонах ответственности. Об этом сообщил главнокомандующий ВМФ России адмирал Николай Евменов. Моряки отработают слаженность действий с Воздушно-космическими силами по защите российских национальных интересов в Мировом океане, а также по противодействию военным угрозам России с морских и океанских направлений. Учения охватят акватории морей, прилегающих к российской территории, а также оперативно важные районы Мирового океана. Отдельные учения пройдут в акваториях Средиземного, Северного, Охотского морей, в северо-восточной части Атлантического океана и в Тихом океане. К участию в маневрах планируется привлечь свыше 140 боевых кораблей и судов обеспечения, более 60 летательных аппаратов, 1000 единиц военной техники, около 10 тысяч военнослужащих. Большинство кораблей Балтийского и Северного флотов уже вышли из портов и приступил к переходу в районы проведения учений.