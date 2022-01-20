Кто в Америке зарабатывает на бесконечных разговорах о санкциях против России

Достаточно взглянуть на курс рубля и стоимость акций российских компаний, чтобы понять, что одних только разговоров о санкциях хватает, чтобы серьезно влиять на российскую экономику. Фото: Shutterstock

- Если они вторгнутся, то заплатят за это! Их банки не смогут осуществлять операции с долларами! - сотрясал воздух страшными заявлениями Джо Байден на пресс-конференции, посвященной году его правления. Думаю, кто именно и куда «вторгнется», объяснять не нужно – все мы уже сто раз слышали эту песню.

Заявление от американского лидера более чем серьезное. Тем более что обычно о новых санкциях в отношении нашей страны высказываются люди рангом пониже. За последние годы мы настолько привыкли к разговорам о надвигающихся рестрикциях, что хотелось бы высказаться в духе «они пугают, а нам нестрашно» - но это не так. Достаточно взглянуть на курс рубля и стоимость акций российских компаний, чтобы понять, что одних только разговоров о санкциях хватает, чтобы серьезно влиять на российскую экономику. Например, безрезультатные переговоры России и США недавно спровоцировали обвал курсов наших акций, которого не было с начала пандемии.

Может, американцы специально стараются нам насолить, прекрасно понимая, что даже от разговоров о санкциях Россия многое теряет? Ведь в случае реальных ограничений, несладко придется не только Москве, но и Европе — это Байден признал.

- Чтобы организовать такой «заговор» против России, нужен какой-то единый центр принятия решений. А на политической арене США множество центров силы, которые регулярно генерируют разные предложения по санкциям, - говорит kp.ru старший научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений РАН Владимир Оленченко. - Во всех этих разговорах много пропагандистского порыва, но мало реального понимания, как работают санкции. Как говорил историк Ниал Фергюсон, нет такой американской инициативы, которая не вернулась бы им бумерангом по лбу.

Президент США Джо Байден о возможных новых антироссийских санкциях: "Если они вторгнутся, то заплатят за это! Их банки не смогут осуществлять операции с долларами!". Фото: REUTERS

А еще история учит нас другой истине: когда происходит что-то подобное, всегда смотри, кому это выгодно. И разглядеть, чья именно рука продвигает те или иные ограничения, иногда довольно просто. Например, когда пару лет назад в санкционные списки угодил «Рособоронэкспорт», в Госдуме прямо заявляли, что это происки оборонно-промышленного комплекса США, который устраняет конкурентов.

- Или вот есть такой сенатор от Техаса Тед Круз. Всем известно, что он представитель нефтяного бизнеса. Естественно, все его инициативы направлены против нашей энергетики. Он, например, один из самых ярых критиков «Северного потока — 2», - говорит Владимир Оленченко.

Конечно, когда санкциями грозит хозяин Белого дома, это уже другой уровень. Но такое бывает не так часто. Тем более дальше в своей речи Байден признал, что готов на диалог с Кремлем.

- В США довольно ощутимый информационный шум, связанный с нашей страной, - рассказал Оленченко. - Дело в том, что еще лет 30 назад за океаном готовили огромное количество советологов, которые теперь позиционируют себя специалистами по России. И всем этим людям надо зарабатывать на жизнь, а значит, создавать повестку. Иначе, кому нужны их знания? Но делают они это, не потому что такие убежденные русофобы, а потому что хотят заработать.

КОНКРЕТНО

Что именно заявил Байден о России

В среду Джо Байден дал пресс-конференцию, посвященную году его правления. О России наговорил удивительно много. Вот что он сказал о нашей стране, а заодно и об Украине.

- Пообещал нам "катастрофу" в случае эскалации конфликта на Украине

- Россия в случае нападения на Украину не сможет проводить операции с долларом

- Серьезные санкции против России ударят и по США

- В НАТО нет общего мнения о действиях по Украине, но Байден опасается втягивания альянса в конфликт.

- Вступление Украины в НАТО пока маловероятно

- США не будут сокращать военное присутствие в Европе

- Если России устроит кибератаки против Украины, Байден обещает «симметричный ответ от США».

- Очередная встреча с Путиным возможна

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Мы стоим на рубеже, к которому шли более 30 лет. Почему Россия не отступит перед угрозами США

Обозреватель kp.ru Сергей Мардан отреагировал на слова Джо Байдена о "катастрофических последствиях" для нашей страны (подробности)