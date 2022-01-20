Очередная попытка: В США представлен проект новых антироссийских санкций

Член Палаты представителей Конгресса США, республиканец Джим Бэнкс представил новый проект санкций против России. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Член Палаты представителей Конгресса США, республиканец Джим Бэнкс представил новый проект санкций против России. Продукт его законотворчества, получивший, по заявлению автора, поддержку 30-и его коллег, получил название «Акт о привлечении к ответственности Путина».

Проект изобилует именами российских госчиновников, силовиков, бизнесменов. Бэнкс предлагает включить в санкционный список главу российского правительства Михаила Мишустина, мэра Москвы Сергея Собянина, главу администрации президента России Антона Вайно, руководителя Центризбиркома Эллу Памфилову. А из числа бизнесменов – Алишера Усманова, Романа Абрамовича, Олега Дерипаску, Игоря Сечина, Константина Тимченко, Петра Авена, Михаила Гуцериева, Михаила Фридмана.

Не обойдены вниманием Бэнкса руководители российских СМИ и журналисты: он предлагает расширить санкционные списки и внести в них имена Константина Эрнста, Владимира Соловьева и Маргариты Симоньян.

Документ изобилует дополнительными жесткими мерами: в их числе - запрет на операции с российским госдолгом, санкции против газопровода «Северный поток-2», прекращение американо-российского диалога по кибербезопасности и стратегической стабильности.

Одной из самых жестких является формулировка о признании Россией спонсором терроризма за поддержку Донбасса.

Даже газета Washington Post, в распоряжении которой оказался законопроект, сочла его не имеющим шансы на утверждение, и поместила материал о новой инициативе Бэнкса в раздел «Мнения».

Антироссийская тематика не впервые появляется в рабочей повестке республиканца: в 2018 году он поддержал решения тогдашнего президента США, Дональда Трампа о введении ряда ограничительных мер против России. А вот демократа Байдена несколько дней назад Бэнкс назвал «самым дружелюбным президентом США» за всю свою жизнь.

- У инициативы Бэнкса почти нет шансов на утверждение. Подобного рода законопроекты должны получить одобрение Палаты представителей и Сената и лишь затем утверждены президентом США. Все недавние аналогичные законопроекты, направленные против России и «Северного потока-2», не собирали нужного количества голосов, хотя предложены были более авторитетными и опытными парламентариями. – сообщили kp.ru опрошенные американские эксперты.

46-летний Бэнкс, представляющий в Палате представителей Индиану, не впервые провоцирует скандалы: в прошлом году его поймали на рассылке писем, которые он подписывал в качестве члена одного из комитетов, коим на самом деле не являлся. А в октябре 2021 Twitter заблокировал его учетную запись после того, как Бэнкс написал о первом высокопоставленном американском трансгендере в рядах ВМФ США: «Титул первой женщины-адмирала получает мужчина».