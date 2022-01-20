В деле об «аргентинском кокаине из посольства» поставлена точка: подсудимые избежали пожизненного заключения

В 2016 году сотрудники российского посольства в Аргентине обнаружили в подвале здания дипмиссии более 350 килограмм кокаина.

В четверг Дорогомиловский суд Москвы вынес приговор по резонансному делу о попытке контрабанды кокаина в Россию через посольство в Аргентине.

Главный обвиняемый, бизнесмен Андрей Ковальчук приговорен к 18 годам лишения свободы в колонии строгого режима и выплате штрафа в 1,8 миллиона рублей, а его подельники Иштимир Худжамов, Виктор Калмыков и бывший завхоз российского посольства в Аргентине Али Абянов - получили 13, 16 и 17 лет лишения свободы соответственно.

В свое время эта история «гремела» во всех СМИ. В 2016 году сотрудники российского посольства в Аргентине обнаружили в подвале одного из зданий дипмиссии довольно подозрительные 12 чемоданов. Выяснилось, что внутри багажа лежали более 350 килограмм кокаина. Тогда в рамках совместной спецоперации российских и аргентинских силовиков вся «дурь» была заменена на муляж, а с помощью наблюдения за чемоданами удалось выявить тех, кто был причастен к контрабанде.

Предполагаемый организатор поставок кокаина из Аргентины в Россию Андрей Ковальчук во время рассмотрения ходатайства следствия о продлении его ареста в Тверском суде, 2018 г. Фото: Станислав Красильников/ТАСС

В результате в конце 2017 года в Москве полицейские задержать трех «наркобаронов» – Абянова, который организовывал пересылку, и Калмыкова с Худжамовым, которые непосредственно должны были ее получать. «Мозгом» этой аферы был Ковальчук: его объявили в международный розыск и в марте 2018-го задержали в Берлине и экстрадировали в Россию.

Обвиняемым еще повезло с приговором, ведь статья предполагала пожизненное заключение, но присяжные решили, что подсудимые заслуживают снисхождения. Адвокат Ковальчука настаивал, что его клиент стал жертвой провокации по «очернению» российского посольства, в которой участвовали и спецслужбы США, правда его доводы не убедили присяжных.

Сейчас власти Аргентины рассматривают уголовное дело в отношении еще двух участников этой нелегальной деятельности. Один из них – местный полицейский с нехарактерным для латиноамериканского уха именем Иван Блюзнюк, который занимался в правоохранительных органах Буэнос-Айреса контактами с российскими силовиками и охраной нашего посольства. Второй – механик Александр Чикало.