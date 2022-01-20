В «Единой России» считают, что реформирование муниципальной власти повысит ее ответственность перед людьми

Законопроект о муниципальной власти носит всеобъемлющий характер и создает систему местного самоуправления в системе публичной власти в стране. Его основная задача - учесть все нюансы, которые отражаются на жизни людей, отметил секретарь Пензенского отделения «Единой России», губернатор Пензенской области Олег Мельниченко на заседании экспертного круглого стола, посвященного обсуждению законопроекта, который прошел в Совете Федерации 20 января.

СТАРОСТ В КАЖДОЕ СЕЛО

Проект закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти» внесли в Госдуму председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас и Павел Крашенинников в декабре 2021 года. Документ направлен на совершенствование организации местного самоуправления в России и подготовлен в развитие положений Конституции о единой системе публичной власти. Основная часть положений законопроекта должна вступить в силу 1 января 2023 года. При этом до 1 января 2028 года устанавливается переходный период, в течение которого осуществляется постепенный переход к одноуровневой организации местного самоуправления.

«Реализация закона по местному самоуправлению должна приводить к тому, чтобы повседневная жизнь, быт граждан менялись в лучшую сторону. От наших усилий - от экспертного обсуждения закона, от того, когда он будет принят и подписан Президентом, а также его дальнейшей реализации - зависит жизнеустройство, быт граждан, их включенность в систему решения местных проблем», - подчеркнул Олег Мельниченко.

С ним согласился председатель комитета Совета Федерации по регламенту и организации парламентской деятельности, зампредседателя Высшего Совета всероссийской ассоциации развития местного самоуправления Вячеслав Тимченко.

«При реализации инициативы нужно сделать акцент на присутствии в каждом населенном пункте представителей территориального управления, администрации, которые непосредственно смогут решать вопросы в интересах жителей. От этого повысится эффективность и результативность деятельности органов местного самоуправления», - уверен он.

Олег Мельниченко в свою очередь предложил развивать институт старост в муниципальных округах.

«Староста, который выдвинут населением и назначен главой округа, получит возможность работать на возмездной основе. Таким образом мы в каждом населенном пункте получаем представителей органов местного самоуправления и организуем практически ежедневную связь с населением», - пояснил секретарь регионального отделения «Единой России».

УЧЕСТЬ ИНТЕРЕСЫ ЖИТЕЛЕЙ

Участники дискуссии отметили, что муниципальная власть должна оставаться самым близким к населению уровнем публичной власти. А реорганизация муниципалитетов не повлечет за собой ликвидацию социальных учреждений и их доступность для граждан сохранится.

Законопроектом предполагается сохранение трех видов муниципальных образований: городской округ, муниципальный округ, внутригородская территория города федерального значения. Муниципальные образования, соответствующие этим критериям, будут являться муниципальными округами. В Москве, Санкт-Петербурге и Севастополе сохраняются их внутригородские муниципалитеты.

Территории муниципальных образований также будут определяться с учетом исторических и других местных традиций. Это позволит учесть в ходе реформы интересы жителей во всех регионах страны.

В свою очередь, руководитель регионального исполнительного комитета «Единой России» Новгородской области Николай Цветков в своем выступлении отметил, что сегодня молодые люди воспринимают работу органов местной власти как набор востребованных сервисов, который важно сохранить. Также при переходе к одноуровневому управлению важно обратить внимание на межселенные, труднодоступные и отдаленные территории.

«Эти территории переходят под юрисдикцию более крупных территорий и им будет тяжело будет «дотянуться» дистанционно того, чтобы решать вопросы отдаленных территорий. Например, на территории Псковской области на территории Талабских островов в акватории Псковского озера создавалось административное образование именно для того, чтобы решать вопросы на местах и обеспечивать инициативы граждан», - пояснил он.

Также участники круглого стола предложили тиражировать практику организации общественных советов на местах. Как рассказал исполнительный директор Совета муниципальных образований Пермского края Александр Русанов, в них входят старосты, председатели ТОСов и активные местные жители.

«На этих площадках рассматриваются вопросы развития населенных пунктов. Эта практика довольно успешно себя показала, и мы планируем расширять ее на всю территорию Пермского края», - отметил Александр Русанов.