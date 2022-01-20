Дмитрий Маликов вызвал переполох появлением на людях в парике Фото: СОЦСЕТИ

Дмитрий Маликов славится своей неувядающей внешностью. Время будто не властно над популярным певцом. Новый снимок артиста вызвал переполох общественности.

Дмитрий Маликов в свои 50 с хвостиком умудряется выглядеть, как принц из сказки. Певец всегда считался одним из самых привлекательных артистов на отечественной эстраде. Особенно часто артист получает комплименты из-за своей роскошной шевелюры.

В 80-х по нему буквально сходили с ума миллионы женщин. В юношестве он отдавал предпочтение длинным волосам. И с годами вкусы звезды российской эстрады не изменились. Он все так же носит волосы до плеч.

Шевелюра кумира не теряет своей красоты. Потому публике было удивительно услышать признание о парике от Дмитрия. Внезапным откровением артист поделился в блоге. "Готовлюсь к концерту, постриг парик", - огорошил он признанием, опубликовав фотографию.

В комментариях поклонники стали вспоминать, как восхищались внешностью кумира. При этом многие отметили, что годы все равно берут свое. "Всегда вами восхищалась. Даже если это парик", "Помолодел", "Парик отличный", "Я так и знала!", "Где купить такой классный парик?" - пишут фолловеры.

Напомним, Дмитрий Маликов 30 лет счастлив с супругой Еленой Изаксон. Она стала для певца не только верной спутницей жизни, но и крепким тылом. У супругов двое общих детей - дочь Стефания и маленький сын Марк. Младший наследник появился в семье Маликовых в 2018 году. Его родила суррогатная мама, супруги этого не скрывают. От первого брака у Елены есть дочь Ольга.