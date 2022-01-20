Больная раком Анастасия Заворотнюк перестала разговаривать

Анастасия Заворотнюк. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Дочь Анастасии Заворотнюк, похоже, больше не в силах держать в себе переживания за больную раком маму. Актриса более трех лет борется с глиобластомой. Ее старшая наследница призналась, что маме хуже. При этом Анна умоляет не докучать ей бестактными вопросами.

Дочь Анастасии Заворотнюк находится в удрученном состоянии из-за тяжелой болезни мамы. Звезда "Прекрасной няни" давно не появляется на публике, поэтому неравнодушные поклонники все вопросы адресуют наследнице актрисы.

Так, Анне пришлось рассказать, что ее знаменитая мама перестала разговаривать. По признанию девушки, ей очень тяжело приходится без маминой поддержки.

По признанию девушки, ей очень тяжело приходится без маминой поддержки Фото: СОЦСЕТИ

Кроме того, одна из подписчиц поинтересовалась: "Есть ли у Заворотнюк шансы выжить".

По признанию девушки, ей очень тяжело приходится без маминой поддержки Фото: СОЦСЕТИ

Старшая дочь артистки не стала скрывать, что подобные сообщения задевают ее за живое и выводят из себя. "Вот вроде бы человек зла не желает. Но мозгов не хватает не задавать такие ранящие вопросы", - сокрушается модница. Анна рассказала, что пока ее мама продолжает бороться с болезнью, а им остается лишь надеется на чудо.

Напомним, о болезни Анастасии Заворотнюк стало известно в августе 2019 года. Позже был обнародован ее диагноз "глиобластома". Это наиболее агрессивная форма опухоли мозга. На сегодняшний момент известно, что Заворотнюк находится в своем загородном доме в Крекшино. Артистка сильно поправилась, передвигается в инвалидной коляске.