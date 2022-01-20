Кулеба показал госсекретарю США карту Украины на пол-Европы

Глава МИД Украины продемонстрировал госсекретарю США "физичну мапу" Незалежной. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Украина в опасности! Ближайшие соседи из числа нынешних союзников могут изменить свое отношение к Незалежной уже в ближайшее время. А виной всему госсекретарь США Энтони Блинкен, который не смог сохранить великую украинскую государственную тайну. Глава МИД Украины Кулеба (это у него такая фамилия) показал руководителю внешнеполитического ведомства США карту Украины. Да не простую, а… почти что волшебную.

А там к Украине относятся не только нынешние украинские земли, но и Кубань, и Таганрог, части Брянской, Курской, Воронежской и Белгородской областей. Это ладно, мы привыкли уже к украинским фантазиям не только про свои украинские территории в России (кстати, особо горячечные особи в Незалежной даже на части регионов Дальнего Востока распространяют свои фантазии), но и к тому, что у них там периодически эпидемия возникает, что они Украина-Русь, а мы – От Смоленска до Петропавловска-Камчатского – Московия. Но – о ужас! – на этой карте украинскими показаны территории, принадлежащие сейчас совсем другим странам: Берестейщина и часть Полесья (Белоруссия), Лемковщина, части Холмщины и Надсянья (Польша) и Южная Буковина (Румыния). Понятно, с Белоруссией отношения у команды Зеленского испортились, но как быть с остальными – ведь это же все не просто партнеры, а союзники и – страшно сказать – члены Евросоюза. Того света в окошке, на который нынешняя Украина молится, у которого стоит под дверью с протянутой рукой, держа в ней засаленный капелюх. И тут – такой удар по ним!

Да, конечно, можно попытаться оправдаться, что это "Физична мапа Украины", то есть физическая карта, но на той "физичной мапе" обозначены государственные границы. Правда, государства такого никогда не существовало в подобных границах. Судя по всему, речь идет о так называемой Украинской народной республике (УНР), существовавшей с конца ноября 1917-го по ноябрь 1920-го (при этом, она была ликвидирована в апреле 1918-го и воссоздана на части своих территорий в 1918-1919 гг.). Мало того, что это квазигосударственное объединение держалось исключительно на немецких штыках, и это немцы были высшей инстанцией на данной территории, так ведь ее не признали ни страны Антанты, ни на Парижской конференции 1919-1920 гг. заявленные Киевом границы не признали большинство участников саммита. И, кстати, власть в ней менялась исключительно государственными переворотами (что поделать, давняя украинская традиция), а "республика" постоянно бродила и дробилась на более мелкие псевдогосударственные объединения, и под первыми ударами Красной армии руководство сбежало за границу.

Но зачем украинский Кулеба (еще раз – это фамилия) показывал главному американскому дипломату такую "мапу"? И зачем госсекретарь США именно этот момент опубликовал в своем официальном аккаунте в Твиттере? Он просто не в состоянии сохранять в тайне государственные секреты Украины, или это был рассчитанный ход? Или это был ответный ход Блинкена на полученное им от Кулебы оскорбление. Украинский Кулеба на пресс-конференции заявил, что "хочет пожелать успеха Тони на переговорах с министром Лавровым". Просто Тони от просто Кулебы. Хотя на официальных мероприятиях называть Блинкена Тони может только Джозеф Байден. Или школьный друг. Не Байдена, а Блинкена. "Министр Лавров", у которого Кулебе не мешало бы поучиться знанию этикета и протоколу, например, никогда не называл Меркель просто Ангелой. Ну да это мелочи.

Почему-то кажется, что соседям, партнерам и союзникам такие украинские экскурсы в историю для главы американского внещнеполитического ведомства не понравятся. И я лично не удивлюсь, если Блинкену в той же Варшаве покажут карту не с украинским Львовом, а с польским городом Лембергом, да еще и с половиной территории нынешней Украины в составе Речи Посполитой еще в то время, когда никакой Украины не существовало. И хорошо, что хоть Венгрию умудрились не задеть. Венгры бы точно такое на тормозах не спустили бы.

Доиграются эти украинские Кулебы до того, что Евросоюз против них еще санкции введет за "неоправданную агрессию против стран Евросоюза". А там и НАТО подтянется, что его членов обижают. Ох, доиграются в Киеве.