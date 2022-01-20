Кристина Асмус призналась в серьезной зависимости и попросила о помощи

Кристина Асмус созналась в пагубной привычке. Фото: Инстаграм.

Кристина Асмус в Инстаграме рассказала о своей беде: актриса призналась, что попала в зависимость от никотина. 33-летняя звезда фильма "Текст" впервые в жизни попробовала сигареты несколько месяцев назад – это требовалось для новой роли. И постепенно так втянулась, что теперь не знает, как бросить.

- Летом я снималась в проекте «Люся», где сыграла оторву, которая чуть ли не в каждом кадре курит, бухает, ну и всякое такое, - рассказала Кристина. - Я думала, главное - сделать уверенное лицо. Но не тут-то было. Один из актёров увидел, как я пыталась репетировать курение до начала съёмок, и сказал: «Ты как пятиклассница. Видно, что не куришь». Ну и мой внутренний перфекционист сразу же пришёл в бешенство и я начала учиться делать это по-честному. Потом на съёмках почти в каждой сцене мне надо было курить, потом уже как-то незаметно для себя я стала вне кадра стрелять сигаретку. А потом купила первую пачку… И вот уже 7 месяцев я курю…..

Актриса не представляла себе, что может втянуться в процесс курения по-настоящему. Кристина понимает, что совершила глупость, и обещает подписчикам, что обязательно бросит. Правда, похоже, сама еще не знает, когда решится на это.

- Я вообще не верила в эту зависимость, пока не столкнулась с ней. Я думала люди не бросают просто потому что не хотят, - призналась актриса. - Большей глупости в 33 года совершить было нельзя. Ах, да! Хорошая новость! Я бросаю. С понедельника. Нет, со следующего. Ну, ок, максимум после тяжёлого проекта в феврале. Аааа! Памагитиииии!

Актриса рассказала, что начала курить. Фото: Инстаграм.

Подписчики в комментариях жалеют актрису и делятся советами, как ей бросить курить. Многие вспоминают свой собственный опыт – от никотиновых пластырей до книжки Аллена Кара «Лёгкий способ бросить курить».

- Я перестала курить когда забеременела. Может, пора? – спросила коллегу актриса Евгения Малахова.

Возможно, Кристина начала курить еще и из-за слишком напряженного рабочего графика. Актриса не раз жаловалась в Инстаграме, что она слишком устает на съемках и в театре. У артистки большие проблемы со сном, и если она спит по четыре часа за ночь, то считает это благом. Такой трудоголизм серьезно подорвал ее иммунитет. В ноябре Кристина угодила в больницу с высокой температурой – у нее диагностировали тяжелую форму гриппа.

- Адский ноябрь у нас был… Не писала об этом, потому что много всего навалилось. Мы месяц провели в больнице. Сначала с ребёнком и её кишечной инфекцией лежала, потом я одна с гриппом и жёсткой лихорадкой, потом опять с дочкой, но уже другая история… Плюс осложнения у меня начались. Столько скорых мы в жизни не вызывали, - написала Кристина в Инсатграме. – И антибиотиков море. Впервые из-за меня несколько спектаклей отменили. И впервые я не выписывалась из больниц раньше и не рвалась до конца больничного никуда… Хотела, чтоб эти заразы уже прошли наконец. Короче, не буду всего описывать. Просто… Вакцинируйтесь, друзья. Болеть - очень и очень больно. И от гриппа прививайтесь. И от ковида. И берегите себя и окружающих.