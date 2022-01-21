Эксперты: тяжелое осложнение бронхиолит «омикрон» чаще вызывает у дошкольников

Во время вакцинации школьников от коронавирусной инфекции в Германии. Фото: REUTERS

По последним данным, за последние сутки в России зафиксировано 38 850 новых заражений коронавирусом. Высокозаразный штамм «омикрон» уже обнаружен в 55 регионах, его доля структуре заболеваемости продолжает расти. В Москве и Санкт-Петербурге были установлены новые антирекорды с самого начала пандемии. И это, говорят, только начало.

Да, столичный оперативный штаб подчеркивает: несмотря на то, что рост числа инфицированных значительный, в два раза за неделю, количество госпитализаций, а значит, и тяжелых больных, не растет пропорционально. Это означает, что течение ковида, вызванного «омикроном», в среднем более легкое, чем у штаммов-предшественников.

Однако тревогу у специалистов вызывает то, что при этом варианте коронавируса массово болеют дети.

ПРИВИТЫМ ПОДРОСТКАМ ЛЕГЧЕ

В основном пока эксперты оперируют зарубежной статистикой, где волна началась раньше. Например, опубликованы данные по США.

- По статистике Американской медицинской ассоциации, заражение штаммом «омикрон» у детей выше, чем «дельтой», но число госпитализаций все же ниже, - приводит данные Гузель Улумбекова, ректор Высшей школы организации и управления здравоохранением. - Но американские педиатры отмечают, что заражений и тяжелого течения заболеваний достаточно много в группе детей от 0 до 5 лет, поскольку этот возраст не вакцинирован. Именно у малышей достаточно много тяжелых случаев.

- На самом деле официальная статистика за два года говорит о том, что дети болели всеми штаммами: общее количество несовершеннолетних среди всех заболевших составляло примерно 10 процентов, - дополнил Александр Горелов, заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, председатель Национального научного общества инфекционистов, член-корреспондент РАН. - Главная группа риска — дети до года с врожденными патологиями и дети с любыми соматическими заболеваниями. То есть, как у взрослых, это самая уязвимая категория. Но статистика США говорит, что сейчас «омикроном» болеют уже 15 процентов детей. Новый штамм активно заражает малышей от 2 до 5 лет. И именно у этого возраста в силу того, что «омикрон» поражает верхние дыхательные пути и бронхи, нередко стало отмечаться осложнение в виде бронхиолита — тяжелого воспаления бронхов, который требует обязательного внимания врача. И, кстати, у детей входными воротами для вирусов являются не бронхи, как у подростков и взрослых, а желудочно-кишечный тракт. Поэтому у каждого третьего заболевшего ребенка отмечается диарея.

СИМПТОМЫ КАК У ОРВИ

- Каких-то специфических симптомов течение омикрона у детей нет, - говорит Александр Горелов. - Симптомы очень типичны для ОРВИ, поэтому при любых признаках болезни у ребенка вызываем врача, при высокой температуре - «Скорую». Врач осмотрит, проведет экспресс-тестирование на антигены, если тест положительный, делают ПЦР. Любой респираторный синдром — это повод к проведению теста!

- Как поведет себя «омикрон» среди детей в России, пока сложно прогнозировать, - рассказал kp.ru врач-инфекционист, д.м.н. профессор кафедры инфекционных болезней и эпидемиологии Московского государственного медико-стоматологического университета им. А.И. Евдокимова Николай Малышев. - Мы видим, как менялась картина заболеваемости ковидом среди детей: в первую волну дети почти не болели, дельтой стали заболевать намного чаще. А омикрон пока совсем новое явление. И к сожалению, сказать, как он в дальнейшем повлияет на детский организм, пока сложно. Ведь речь в первую очередь не о том, как человек болел, как перенес вирус, а об отложенных последствиях, возможных осложнениях.

ОПАСНОСТЬ В ОСЛОЖНЕНИЯХ

- Пора бы понять, что ковид – не грипп и не ОРВИ, это системная болезнь, затрагивающая все органы и системы и в огромном количестве случаев имеющая непредсказуемые последствия, серьезно нарушающие качество жизни, - говорит практикующий детский врач анестезиолог-реаниматолог Зоя Андреева. - Уже поступают тревожные сообщения от коллег из-за рубежа о том, что, например, системные тромботические явления, хорошо известные с самого начала пандемии, при заболевании, вызванном «омикроном», выражены в значительно большей степени. То есть «омикрон» вызывает системное поражение сосудов, а не ограничивается верхними дыхательными путями. Даже если предположить, что доля пациентов с тяжелым течением при «омикроне» будет меньше (с предыдущими вариантами примерно 20% заболевших нуждались в госпитализации, 10% – в интенсивной терапии), то он возьмет количеством, так как обладает значительно большей заразностью по сравнению с предшественниками.

Также, как у взрослых, у детей в постковидный период может развиться мультисистемный воспалительный синдром (MIS-C) – воспалительный процесс, при котором поражается несколько систем организма с проявлениями вплоть до отказа органов.

- Дети болели и раньше, включая и детей до года, которые заражались от родителей, - говорит педиатр-инфекционист, заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, председатель Национального научного общества инфекционистов, член-корреспондент РАН Александр Горелов. - Сейчас «омикрон» активно заражает детей от 2 до 5 лет. К сожалению, пока мы не можем сказать, насколько часто у детей, переболевших «омикроном», развивается грозное постковидное осложнение - мультисистемный воспалительный синдром. Также пока неизвестна частота второго по вероятности осложнения — синдрома Кавасаки (воспалительный процесс в средних и мелких артериях, из-за чего может образоваться коронарные аневризмы). Но в силу своей заразности «омикрон», возможно, более опасен для детей.