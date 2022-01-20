Сергей Цеков: Американцы в упор не видят, что мы не хотим войны

Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков. Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Украина продолжает оставаться в центре внимания и в Европе, и в Америке. О возможном осложнении отношений США и России в случае, если последняя вдруг нападет на своего славянского соседа, говорил и президент Соединенных Штатов Джо Байден на своей двухчасовой конференции.

Заявления американского лидера прозвучали на фоне визита в Киев госсекретаря США Энтони Блинкена, который встретился на Днепре с главою незалежной Владимиром Зеленским. Причем происходило это практически в то же время, когда в суде прошли первые слушания по делу предыдущего украинского президента, Петра Порошенко. Которого подозревают, в том числе, в «антигосударственных действиях». Например, в виде закупок угля на мятежном Донбассе.

Сайт kp.ru обратился за комментарием к сенатору от Крыма, члену международного комитета СФ Сергею Цекову.

- Сергей Павлович, угрозы со стороны США в адрес России какое значение сейчас имеют? Они сознательно нагнетают ситуацию накануне переговоров глав внешнеполитических ведомств Лаврова и Блинкена?

- Американцы выработали клише по данному вопросу. И повторяют его изо дня в день. Из уст в уста. Хотя признают сами, что озвученные ими санкции ударят и по самим США. Но при этом американцы в упор не хотят видеть, что со стороны России никакой эскалации не происходит. И не будет происходить. А эскалация происходит со стороны Украины.

- Которая пошла в разнос?

- К сожалению, американцы никак и ничего не говорят про то, как надо наказывать Украину за то, что она не выполняет Минские соглашения. За многие годы я не слышал, чтобы кто-то на западе хоть что-то внятное сказал по этому поводу. Хотя мы то в России понимаем, что эскалация ситуации возможно именно из-за действий Украины.

- И нагнетание ситуации связано с чем?

- В первую очередь, с попыткой Киева решить проблемы Донбасса вооруженным путем.

- Во вторник в Киев прилетал госсекретарь США Блинкен для переговоров с Зеленским и в это же время в суде слушали дело экс-президента Порошенко, которого тут же отпускают – странные совпадения…

- Порошенко вернулся на Украину из Польши потому, что получил гарантии защиты ос стороны своих западных покровителей.

- От кого?

- Не могу сказать, кто конкретно такие гарантии ему выдал, но они есть. Исключать то, что фигура Порошенко всплывала и в разговоре Блинкена с Зеленским, тоже нельзя. Вообще по тем действиям, которые США осуществляют на Украине, в том числе в отношении отдельных должностных лиц, это вполне можно предположить.

- Уже не первую неделю идут разговоры о «нападении России на Украину» - причем на западе больше, чем в Киеве – как долго это может продолжаться?

- При нынешней власти в Киеве к этой теме будут возвращаться регулярно. А ослабевать она начнет по мере смены власти на Украине.

- Это может случиться уже в 2022-м году?

- Временные рамки тут поставить сложно. Может и быстро случиться. Может и не быстро. Многое зависит от результатов наших переговоров с США. А также с НАТО. При положительных результатах переговоров ситуация одна сложится. При отрицательных – иная.

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