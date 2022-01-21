Доктор медицинских наук Гузель Улумбекова: волна «омикрона» в России спадет к середине весны

Работа "Красной зоны" ковид-больницы в Москве. Фото: Иван МАКЕЕВ

К четвергу, 20 января, цифры заболеваемости ковидом в нашей стране резко взлетели. За сутки выявлено 38 850 новых случаев коронавируса (накануне было +33 899), в Москве положительные результаты ПЦР-теста получили 11 557 человек, это рекорд за все время эпидемии. Какие сценарии дальнейшего развития ситуации в России выглядят наиболее вероятными? Об этом мы спросили руководителя Высшей школы организации и управления здравоохранением, доктора медицинских наук Гузель Улумбекову. Эксперт стала гостем очередного выпуска программы «Антиковид» на Радио «Комсомольская правда».

КОГДА У НАС БУДЕТ ПИК ЗАРАЖЕНИЙ

- Гузель Эрнстовна, исследователи Вашингтонского университета по итогам математического моделирования заявили: пик заболеваемости «омикроном» в России придется на конец января – начало февраля, в это время будет более 80 тысяч заражений в сутки. Насколько реалистичен, на ваш взгляд, такой прогноз?

- Математические прогнозы дело хорошее, но нужно учитывать также особенности конкретных стран, доли населения разных возрастов, количество вакцинированных. С учетом этого 80 тысяч заражений в сутки выглядят достаточно реалистично, однако цифра может быть и больше.

Тем не менее, глядя на Южную Африку, откуда стартовал «омикрон», а также некоторые страны Европы и США, мы видим: после стремительного нарастания волны заболеваемости и достижения пика она почти столь же быстро идет на спад. Например, в ЮАР базовое репродуктивное число (главный показатель напряженности эпидобстановки. - Ред.) уже намного ниже единицы практически целую неделю.

- Это значит, что заболеваемость там снизилась очень ощутимо?

- Именно так. В европейских странах и США похожие тенденции. В среднем можно ожидать наступления пика заболеваемости через 2-3 недели после начала распространения «омикрона». У нас, скорее всего, пик будет через неделю-две (Прим.: дата записи радиопрограммы с экспертом - 19 января. - Ред.).

- При этом у нас много людей с хроническими болезнями, старшего возраста, зачастую наплевательское отношение к маскам и уровень вакцинации намного ниже европейского. Исходя из этого, кажется, что нынешняя 5-я волна закончится в России в лучшем случае к концу марта-апреля. Как вы считаете?

- Думаю, что, скорее всего, да.

ХВАТИТ ЛИ ВРАЧЕЙ И ЛЕКАРСТВ

- В упомянутом исследовании американских ученых еще есть прогноз: пик нагрузки на систему здравоохранения у нас будет 9 февраля. В этот день понадобятся больничные койки для 133 тысяч человек (с учетом наступления осложнений у ранее заболевших. - прим. Ред.). У нас хватит мест в ковидных отделениях, врачей, оборудования?

- В этом направлении за два года пандемии мы многого достигли. Сегодня по данным Минздрава в больницах находятся порядка 150 тысяч пациентов с ковидом и другими респираторными инфекциями, включая грипп. Развернуть до 250 тысяч коек наша система здравоохранения вполне сможет. Сейчас идет серьезная заготовка запасов кислорода, лекарств.

В общем, с этой, пятой волной ковида, думаю, мы справимся, хотя это и потребует немалых усилий.

- Количество больных, которым нужна госпитализация, при «омикроне» ниже, чем при «дельте», или почти такое же?

- По зарубежным данным больные с «омикроном» попадают в больницу в среднем 2,5 раза реже.

Но есть еще один серьезный повод для беспокойства. Проблема в том, что у нас постоянно очень большие ресурсы - врачи, больничные койки - отвлечены на оказание медпомощи пациентам с ковидом. Понятно, что в условиях эпидемии без этого не обойтись. Однако есть еще масса других заболеваний. На пике предыдущих волн примерно треть всех медработников и мест в больницах были задействованы в лечении COVID-19. В итоге, например, в 2020 году по данным Росстата выявление болезней системы кровообращения сократилось на 17%.

- То есть почти каждый пятый сердечник остался без диагноза и своевременно не начал лечение?

- Да! Это значит, что в ближайшие годы мы столкнемся с тяжелыми, запущенными формами заболеваний, для лечения которых потребуется еще больше врачей, лекарств и денежных средств.

От редакции: получается, каждый, кто сейчас не соблюдает элементарные правила защиты от ковида, не носит маску или респиратор, не делает прививку, снижающую риск получить осложнения и попасть в больницу, вносит свой личный вклад в отвлечение медицинских ресурсов от помощи людям с больным сердцем, раком, пострадавшим от ДТП и т. д. Подумайте об этом.

НАГЛЯДНО

Как нападает и отступает вирус-мутант

Картину в цифрах и фактах описал на своей странице в соцсетях аналитик данных, отслеживающий ситуацию с коронавирусом в разных странах мира, Александр Драган.

1. После прихода «омикрона» пик заражений достигается быстро. Волна растет стремительно: за 2,5−3 недели заболеваемость увеличивается на два порядка.

2. Движение к пику занимает несколько недель, вскоре после него начинается спад.

3. Стран (и мегаполисов), уже прошедших пик «омикрона», пока немного, но везде картина одна:

- ЮАР: рост заражений «омикроном» начался 16 ноября. Ровно через месяц республика вышла на пик случаев, после чего заболеваемость стала снижаться. Однако нагрузка на больницы остается заметной: во всей ЮАР сейчас с ковидом на больничных койках 7,4 тыс. пациентов, что в 3,5 раза больше, чем перед началом волны «омикрона».

- Великобритания: быстрый рост заражений начался в районе 10 декабря, пик пришёлся на 1 января — ровно через три недели. Нагрузка на больницы начинает снижаться только сейчас.

- Нью-Йорк: быстрый рост заражений стартовал 14 декабря, пик — ровно через три недели, 4 января. Новые госпитализации достигли пика 7 января. Последнюю неделю нагрузка на больницы постепенно снижается.

ВМЕСТО ВЫВОДА

«Примеры можно продолжать и дальше, - отмечает Александр Драган. - Общая тенденция: от начала взрывного роста до пика проходит в среднем около 3−5 недель, пик длится в среднем 4−5 дней, затем начинается спад». При этом есть ложка дегтя, предупреждает эксперт: спад происходит все-таки медленнее роста, и высокая нагрузка на больницы и врачей сохраняется еще достаточно долго.