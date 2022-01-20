Намекнул на старость: Молодой муж Кудрявцевой неудачно пошутил о ее возрасте

Лера Кудрявцева. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Лера Кудрявцева в прошлом году отметила 50-летий юбилей, но выглядит гораздо моложе своего возраста. Тем не менее, телеведущая, как и любая женщина, не любит акцентировать внимание на своих годах. Лера замужем за хоккеистом Игорем Макаровым, который на 16 лет младше телеведущей. Кудрявцева не раз отмечала, что ее совсем не смущает большая разница в возрасте. Однако, судя по всему, в семейной обстановке молодой муж иногда позволяет себе подколоть Леру по этому поводу.

Во время недавнего семейного похода на каток Игорь не удержался и пошутил над Лерой. Но получилось это у него не слишком удачно. Видеороликом прогулки Лера поделилась в сторис Инстаграма. Кудрявцева отлично катается – ведь в 2008 году она участвовала в проекте «Звездный лед» в паре с французским фигуристом Гвендалем Пейзера и заняла первое место. Однако последнее время Лера не каталась, о чем честно рассказала Макарову.

- Сколько я лет на коньках не стояла? – просила Кудрявцева у мужа.

- Сорок, - не подумав, брякнул в ответ хоккеист, чем вызвал нешуточный гнев жены. Лера ответила на реплику Игоря характерным, жестом, показав мужу средний палец.

Леру Кудрявцеву возмутила шутка мужа. Фото: Инстаграм.

Супруги вывели на лед и дочку Машу. Держа за руки папу и маму, трехлетняя кроха сделала свои первые шаги на катке.

Недавно телеведущая с семьей вернулась из отпуска. Новогодние каникулы Лера и ее близкие провели в Дубае. К счастью, в этот раз обошлось без происшествий. В последнее время у Леры в начале года то и дело возникали проблемы со здоровьем, менявшие ее планы. В январе 2020 года у нее внезапно лопнул силиконовый имплант в груди. Пришлось срочно делать операцию и удалять силикон, который, по словам телеведущей, растекся и проник глубоко в ткани.

А в январе 2021 года Лера переболела ковидом после того, как сводила двухлетнюю дочь Машу на новогоднюю елку. Болезнь настигла звезду совершенно неожиданно, ей даже пришлось отменить поездку в Дубай. Едва Лера оправилась после коронавируса, как ее настигла новая беда: она упала с лестницы и получила серьезную травму. Оказалось, у Леры был сломан крестец в трех местах. Почти две недели она не могла ходить и передвигалась только в инвалидной коляске.

Супруги вывели на лед и дочку Машу. Фото: Инстаграм.

Напомним, Лера Кудрявцева и Игорь Макаров сыграли пышную свадьбу в 2013 году. Поначалу многих удивляла большая разница в возрасте супругов, но теперь даже отъявленные скептики признали, что они гармоничная пара. Сама телеведущая недавно призналась: «Это мой человек, просто мой». Во время прямого Инстаграм-эфира с Тиной Канделаки Кудрявцева рассказала, как развивался ее роман с будущим мужем. Лера призналась, что интим у них с Игорем случился уже на первом свидании. Причем инициативу к знакомству проявил Макаров. Он увидел Леру в ресторане и подошел, чтобы познакомиться с ней.