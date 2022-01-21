Анекдоты: Коктейль «Ленивая Мэри» - просто закуси водку помидором

Мне не нравится тратить деньги.

Но лучшего применения деньгам найти пока не удалось.

* * *

- Девки! Я такого галантного кавалера нашла, каждый день мне по сто роз дарит, уже вся моя комната заставлена розами!

- Ух ты! А как его зовут?

- Иванов Иван.

- Это не из пятого дома?

- Из пятого.

- Так я его знаю, он на кладбище сторожем работает.

* * *

Анна Каренина ушла из жизни, а хотела, видимо, уехать.

* * *

- Что нужно для скандала?

- Ничего и жена.

* * *

Домашняя ссора - это семейный диспут, в результате которого жена говорит своему мужу, что ей нечего больше сказать, а он обязан целый час это выслушивать.

* * *

Косынка - это женский вариант портянки, только на голове.

* * *

- Ты текилу правильно пить умеешь?

- А что тут уметь: лизнул, выпил, закусил.

- Ты только что описал день рождения начальника...

* * *

Меня однажды попробовал загипнотизировать один гипнотизер, но ничего у него не вышло. Я теперь каждый раз злорадно напоминаю ему об этом, когда прихожу по средам мыть его машину.

* * *

- Какие девушки тебе больше нравятся?

- Высокие, длинноногие…

- Ты же сам ма-а-аленький!

- Так мне потолок покрасить надо!

* * *

Мальвина неоднократно пыталась бросить Буратино, но Артемон постоянно приносил его обратно.

* * *

Пять стадий принятия неизбежного: отрицание, гнев, торг, депрессия, вынос елки.

* * *

Вовочка говорит отцу:

- Слушай, пап, дай мне стольник?

- Сынок, мне кажется, ты уже достаточно большой для того, чтобы стрелять у меня мелочь!

- Ты прав, пап! Дай тысячу!

* * *

Молчать круто. Некоторые люди думают, что ты тупой, а некоторые - что ты гений. Но на самом деле ты просто молчишь и думаешь о котлетах.