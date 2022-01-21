Анекдоты: Коктейль «Ленивая Мэри» - просто закуси водку помидором

Мне не нравится тратить деньги.
Но лучшего применения деньгам найти пока не удалось.
* * *
- Девки! Я такого галантного кавалера нашла, каждый день мне по сто роз дарит, уже вся моя комната заставлена розами!
- Ух ты! А как его зовут?
- Иванов Иван.
- Это не из пятого дома?
- Из пятого.
- Так я его знаю, он на кладбище сторожем работает.
* * *
Анна Каренина ушла из жизни, а хотела, видимо, уехать.
* * *
- Что нужно для скандала?
- Ничего и жена.
* * *
Домашняя ссора - это семейный диспут, в результате которого жена говорит своему мужу, что ей нечего больше сказать, а он обязан целый час это выслушивать.
* * *
Косынка - это женский вариант портянки, только на голове.
* * *
- Ты текилу правильно пить умеешь?
- А что тут уметь: лизнул, выпил, закусил.
- Ты только что описал день рождения начальника...
* * *
Меня однажды попробовал загипнотизировать один гипнотизер, но ничего у него не вышло. Я теперь каждый раз злорадно напоминаю ему об этом, когда прихожу по средам мыть его машину.
* * *
- Какие девушки тебе больше нравятся?
- Высокие, длинноногие…
- Ты же сам ма-а-аленький!
- Так мне потолок покрасить надо!
* * *
Мальвина неоднократно пыталась бросить Буратино, но Артемон постоянно приносил его обратно.
* * *
Пять стадий принятия неизбежного: отрицание, гнев, торг, депрессия, вынос елки.
* * *
Вовочка говорит отцу:
- Слушай, пап, дай мне стольник?
- Сынок, мне кажется, ты уже достаточно большой для того, чтобы стрелять у меня мелочь!
- Ты прав, пап! Дай тысячу!
* * *
Молчать круто. Некоторые люди думают, что ты тупой, а некоторые - что ты гений. Но на самом деле ты просто молчишь и думаешь о котлетах.