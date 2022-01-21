Вопрос дня: А вы как спасаетесь от выгорания? Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

Сергей ЦЕКОВ, сенатор от Крыма:

- Я не страдал по большому счету от коронавируса, пандемия всерьез не ограничивала мою профессиональную деятельность. В свободное время я занимаюсь пчеловодством - вот это средство от выгорания. В прошлом июле я поехал в Южную Осетию, там есть проблемы с эпидемией, я вирус подхватил. Но не паниковал - главное, провести мероприятия, которые защищают семью, детей и внуков. Я их провел, а сам после недели в больнице вновь занялся работой.

Михаил КОНЕВСКИЙ, врач скорой помощи с 39-летним стажем:

- Я никакого выгорания у себя не выявил ни разу. Врач устает, но не выгорает, как и рабочий у доменной печи и шахтер. Мы можем ездить целый день без заезда в туалет и без обеда. Если я буду стрессовать и нервничать, как я смогу помочь больному на выезде? После смены принимаю душ, и главный кайф - хорошо поспать. После суточного дежурства хватает 4 часов сна.

Виктор ЛАЗЬКО, завлабораторией бахчевых культур НИИ риса, Краснодар:

- Мы не обращаем внимания ни на какое выгорание. Заболевшие уходят и приходят, а так в лаборатории все в строю. Просто минимальные меры безопасности стараемся соблюдать. Растения требуют много внимания, им наплевать на пандемию. Тут если один день пропустил, то они не прощают. Мы уже высадили на грунт в теплицы новую рассаду. Наши люди мало болеют, потому что у них много работы.

Даниил ДАВЫДОВ, диггер московских подземелий:

- Когда началась пятая волна пандемии, народу стало меньше. Чувствуется общая утомленность. Люди никуда не хотят ходить. Серьезно экономят. Мой рецепт от выгорания - быть верным тому делу, которым занимаешься много лет. Было много кризисов - их можно преодолеть только за счет внутреннего стержня.

Валерий КОМАРОВ, учитель ОБЖ, Рязань:

- Обычный человек и слова-то такого - «выгорание» не знает. Я полагаю так: надо выполнять все рекомендации медиков. У меня переболели все родные, а меня миновало - я и не выгорел. Хотя когнитивные способности уменьшаются и грусть накатывает. Как бороться? Выйти на природу на лыжах. Или с горки с ребенком спуститься.

Ольга, читательница сайта KP.RU:

- Какое, блин, выгорание: как работала за двоих весь год после ввода удаленки, так и работаю - некогда выгорать!