Лапы, хвост и усы больше не будут документами

Котикам отвертеться от чипов не удастся. Фото: Shutterstock

Уже на следующей неделе в Госдуме должно состояться первое чтение поправок в закон «О ветеринарии». Пока ни слова о домашних любимцах в них нет. Но Комитет по экологии утверждает, что они там появятся.

- После первого чтения, как нам пообещали, будет внесена правительственная поправка о регистрации кошек и собак, - рассказал в эфире Радио «Комсомольская правда» (fm.kp.ru) зампред Комитета по экологии Владимир Бурматов. - Пока же речь идет только о сельскохозяйственных животных. А о нас, владельцах 40 миллионов кошек и 20 миллионов собак (а это 57% российских семей), ничего. И нас это не устраивает. Живем в XXI веке, а потерявшуюся кошечку ищут всем городом.

Кроме того, сейчас невозможно привлечь к ответственности владельцев животных, которые выбрасывают на улицу питомцев, отмечает Бурматов.

- Посмотрите, сколько бездомных собак! Но как ты хозяев этих накажешь, если нет доказательств, что это именно их псы?

Еще одна проблема, по словам депутата, - владельцы бойцовых псов. Их невозможно привлечь к ответственности, если их собака на кого-то нападет.

- Регистрация домашних питомцев нужна. Причем мы настаиваем, чтобы она была бесплатной. А способ маркировки - чип, клеймо или бирка - на выбор хозяина. Не надо никого ни к чему принуждать, надо создать комфортные условия, чтобы люди сами шли.

Хотя, если поправки пройдут, то при всей добровольности регистрация все-таки будет принудительной.

- Есть множество методов, которые заставят владельцев проходить процедуру, - говорит Бурматов. - Например, можно заставить ветеринарные клиники при обращении проверять не только ветпаспорта, но и документы о регистрации животного. Или ввести правило, что перевозка в транспорте должна быть возможной только после регистрации.

Обязательная регистрация - далеко не первый законопроект про домашних питомцев. Так, с лета 2021-го лежит на рассмотрении проект о штрафах за нарушение их содержания. Суммы в нем прописаны немаленькие - до 200 тысяч за нарушения в цирках, до 50 000 - в приютах, и до 30 000 для частников, выбросивших мурку. Планируется наказывать рублем и за жестокость по отношению к братьям нашим меньшим. Но сначала, конечно, нужны чипы. Это первый этап налаживания учета и контроля.