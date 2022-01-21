Козловский признался, что чувствует огромную вину перед дочкой за то, что бросил ее

Дочь Козловского Ода-Валентина родилась в Нью-Йорке весной 2020 года. Фото: Инстаграм.

Данила Козловский впервые рассказал о своих чувствах к годовалой дочери Оде-Валентине. Ребенка звезде экрана родила актриса Ольга Зуева. Через несколько месяцев после появления девочки на свет Козловский влюбился в свою партнершу по фильму «Чернобыль» Оксану Акиньшину и расстался с Ольгой. Сейчас Зуева с дочкой живет в Нью-Йорке, а Козловский – в Москве. Он старается навещать Оду-Валентину как можно чаще, но все равно скучает по ребенку. Данила признался, что чувствует огромную вину перед дочкой, и хотел бы попросить у нее прощения.

36-летний артист говорит, что с появлением дочери он радикально изменил свое отношение к жизни, а также осознал всю силу родительской любви.

- Я никогда не думал, что кого-то можно любить так сильно - абсолютной и безусловной любовью. Да, ты можешь раздражаться, злиться, когда ребенок, не знаю, кинул еду на пол, не слушается, капризничает. Ты можешь испытывать простые и понятные эмоции, но в то же время есть что-то главное, какая-то всепоглощающая любовь, и это самое важное и определяющее, - рассказал Козловский в интервью InStyle.

На вопрос, что бы он написал в письме к дочери, актер ответил:

- Думаю, я бы начал с извинений, что не каждый день провожу с ней. Что не отставил все в сторону, чтобы просто быть рядом 24 часа. А еще там было бы большое признание в любви.

. Поклонники актера были уверены, что Данила женится на Ольге Зуевой. Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Козловский и Зуева познакомились в 2015 году. Ради возлюбленного Ольга переехала в Россию из США, где она работала моделью. Поклонники актера были уверены, что Данила женится на Ольге. Однако вскоре после рождения Оды-Валентины (девочка появилась на свет в Нью-Йорке весной 2020 года) Козловский вернулся в Россию на съемки фильма «Чернобыль» и расстался с Зуевой. Позднее актер публично признал свою вину в разрыве, заявив, что Ольга не заслуживала такого отношения. Данила рассказал: он жалеет, что дочка теперь носит не его фамилию.

- Мы расстались. Я не готов говорить почему. Не хочу анализировать. Это наша жизнь, глубоко наша, но куда правильнее сказать, что я поступил совершенно несправедливо по отношению к Оле, чего она не заслуживает. Я бы даже сказал, гадко, но больше ничего говорить не буду, - говорил артист.

Козловский старается навещать Оду-Валентину как можно чаще, но все равно скучает по ребенку. Фото: Инстаграм.

Сейчас Данила встречается со своей коллегой по фильму «Чернобыль» Оксаной Акиньшиной. На днях в Москве прошла премьера сериала «Карамора», в котором Козловский не только сыграл главную роль, но и выступил режиссером. На премьеру Оксана и Данила пришли как пара. Акиньшина не позировала с любимым на красной дорожке, но сидела рядом с ним в зрительном зале.