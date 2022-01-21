Исландец стал первым в мире пациентом, которому пересадили обе руки и плечо

Гретарссон шутит, что он – человек мира: сам – исландец, печень – датчанина, руки – французские

В жизни исландского электрика Феликса Гретарссона 23 года назад произошла ужасная трагедия – ему ампутировали обе руки.

В тот злополучный день он получил задание – отремонтировать поврежденный электрический кабель. Но по ошибке его отправили его на не отключенный участок линии электропередач.

Поднявшись на 10-метровую высоту, Феликс прикоснулся руками к проводу и попал под напряжение 11000 вольт.

Он не помнит, как упал на землю. Говорит, что в тот момент чувствовал боль лишь в животе, хотя весь он был охвачен огнем. Подоспевшие коллеги сбили пламя и вызвали скорую.

В больнице молодой парень впал в кому и провел в таком состоянии 3 месяца. А когда очнулся, то увидел, что у него больше нет рук: из-за осложнений верхние конечности пришлось ампутировать сначала по локоть, затем по плечи, а позднее ему вырезали еще и один из плечевых суставов.

Феликс стал инвалидом. С этим было сложно смириться, он впал в депрессию, а утешение стал искать в алкоголе. Печень не выдержала такой нагрузки, и у Феликса развился цирроз печени. Но врачи снова спасли ему жизнь, пересадив донорский орган, который привезли из Дании. После этого исландец задумался о своей жизни и решил ее изменить.

Он стал учить английский язык, чтобы оперативно получать новости о передовых медицинских технологиях по пересадке органов. Затем переехал во Францию, потому что прочитал об уникальной операции французского доктора Жан-Мишеля Дюбенара, который в 2007 году сделал первую в мире операцию по трансплантации человеческого лица, а через два года пересадил другому пациенту руки.

На занятиях английским Феликс познакомился с тренером по йоге, полькой Сильвией. Она влюбилась в него с первого взгляда, ее не смущала инвалидность избранника. Сильвия верила, что в скором времени доктор, который решит прооперировать Феликса, найдется.

В 2021 году, когда исландец уже перестал на что-либо надеяться, ему позвонили из клиники и сказали, что настала пора готовиться к трансплантации рук.

Успешную операцию провел французский хирург Арам Газарян. И вот теперь Феликсу предстоит долгая реабилитация. А первые результаты уже есть – в соцсетях Феликс рассказывает и показывает - как он уже научился двигать пришитыми руками и даже сам может взять ложку.

Гретарссон шутит, что он – человек мира: сам – исландец, печень – датчанина, руки – французские, а любимая жена – из Польши. Но самое главное для него это то, что теперь он может обнимать свою жену.

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