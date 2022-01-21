Переговоры Лаврова и Блинкена в Женеве 21 января 2022 года: прямая онлайн-трансляция

Лавров прилетел в Женеву вечером 20 января Фото: REUTERS

Переговоры министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена пройдут 21 января 2022 года в Женеве. Дата переговоров была определена во время телефонного разговора Лаврова и Блинкена 18 января.

Лавров прилетел в Женеву вечером 20 января. Накануне Блинкен заявил, что не ожидает «никакого прорыва» от предстоящих переговоров, а также сказал, что не привезет в Женеву письменный ответ на сделанные Россией предложения по безопасности.

Ранее Россия и США провели в Женеве переговоры по вопросам обеспечения безопасности, на которых российская сторона высказала свои предложения. МИД России заявил, что РФ ожидает от США оперативного ответа на эти предложения.