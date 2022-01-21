В инженерные войска поступает система дистанционного минирование "Земледелие"

Войска Центрального военного округа до конца года получат на вооружение Систему дистанционного минирования "Земледелие". Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС

Войска Центрального военного округа до конца года получат на вооружение Систему дистанционного минирования "Земледелие". Об этом журналистам сообщил начальник инженерных войск ЦВО Андрей Гандзюк.

- Установка минных заграждений при помощи ИСДМ «Земледелие» имеет ряд преимуществ, - отметил полковник Гандзюк. - В частности, повышена скорость постановки минных полей, особенно в труднодоступных районах. А способность мин деактивироваться или самоликвидироваться в заданное время обеспечивает безопасное и быстрое разминирование после прекращения боевых действий.

Военные инженеры получат машины "КамАз" на которых установлены транспортно-заряжающие системы и транспортно-пусковые контейнеры с инженерными боеприпасами, снаряженные минами различных типов. Такие системы работают очень быстро, как известные на весь мир реактивные системы залпового огня "Смерч" и "Град". "Земледелие" за несколько минут может окружить минами целое подразделение противника.

Деактивировать мины на время для атаки или уничтожить дистанционно можно одной командой. Но обезвредить их сможет только тот, кто их установил. Фото: Минобороны РФ

Мины не простые, а "умные". Они могут реагировать на человеческую речь, вибрацию от шагов, изменение магнитного поля, а также подпрыгивать на десятки метров и выстреливать кумулятивным зарядом в верхнюю часть боевой машины, которая не защищена броней.

Деактивировать мины на время для атаки или уничтожить дистанционно можно одной командой. Но обезвредить их сможет только тот, кто их установил.

Более 60 специальных учений подразделений инженерных войск пройдет в 2022 году на полигонах Урала, Сибири, Поволжья, а также российских военных баз на территории Таджикистана и Киргизии.

День инженерных войск отмечается ежегодно 21 января. Празднование приурочено к дате издания в 1701 г. указа царя Петра I о создании в Москве «Школы пушкарского приказа» для подготовки офицеров артиллерии и военных инженеров. С 1702 г. выпускниками этой школы стали комплектоваться первые минерные подразделения регулярной российской армии, в 1704 г. была сформирована понтонная команда, к 1712 г. создан полк военных инженеров. Современные инженерные войска были созданы в ходе организации Рабоче-крестьянской Красной Армии.

Более 60 специальных учений подразделений инженерных войск пройдет в 2022 году на полигонах Урала, Сибири, Поволжья, а также российских военных баз на территории Таджикистана и Киргизии.