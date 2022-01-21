«Из-за биткоина растут цены»: Почему Центробанк решил запретить оборот криптовалюты в России

Рынок криптоактивов уже довольно большой. Eго совокупныи объем достигает $2 трлн Фото: REUTERS

Песенка биткоина, похоже, спета. По крайней мере, в России. Центробанк занял жесткую позицию по отношению к криптовалютам. Раньше в ЦБ только предупреждали, что инвестировать в них опасно. Теперь предлагают запретить инвестиции в них законодательно. Доклад вывесили на общественное обсуждение. Оно должно закончиться к 1 марта. После этого власти станут решать, какие именно законы и запреты стоило бы ввести.

ГЛАВНАЯ ОПАСНОСТЬ - МОШЕННИЧЕСТВО

Рынок криптоактивов уже довольно большой. По данным Coinmarketcap, его совокупныи объем достигает $2 трлн. Это примерно 1% глобальных финансовых активов. Не так много, но и немало. Особенно, если учитывать, что эта доля с каждым годом растет. Для сравнения, именно столько стоит крупнейшая мировая корпорация Microsoft. Тот же биткоин весной 2020 года стоил $3500, а в ноябре прошлого достигал $70 000. За полтора года рост в 20 раз. И это если брать в расчет только последние годы.

С момента появления биткоин вырос на десятки тысяч процентов. А люди, покупавшие главную мировую криптовалюту за $100/штука, стали долларовыми миллионерами. Именно этим - огромными прибылями и мечтой о быстром богатстве - криптовалюты и привлекают многочисленных инвесторов. Но не всем так везет. Многие из них потеряли все сбережения.

- Криптобиржи нередко являются объектом хакерских атак. Японская криптобиржа Mt. Gox, на которую в 2013 году приходилось более 70% глобального оборота биткоина в мире, в 2014 году остановила торговлю и начала процедуру ликвидации. Было объявлено, что около 850 тыс. биткоинов были украдены у биржи и ее клиентов, - говорится в докладе ЦБ.

Мошенничество - один из главных рисков. Большинство инвесторов в криптовалюту - «чайники». И этим пользуются киберпреступники. Много историй, когда люди переводили деньги и ничего не получали взамен. Или теряли доступ к электронному кошельку. Или целая биржа испарялась со всеми биткоинами клиентов. По статистике компании CipherTrace, в последние годы хакеры воровали в среднем 1 - 2% от капитализации крипторынка. Это атаки на биржи, взламывание электронных кошельков и откровенный грабеж со стороны криптопосредников. При этом найти деньги в цифровом мире почти невозможно. С помощью так называемых «миксеров» следы тщательно запутываются. Доказать в этом случае ничего нельзя. Ни регулятора, ни судов в криптомире пока не придумали. Это противоречит самой философии блокчейна - полной свободы, а точнее анархии.

В Центробанке считают, что рынок криптовалют очень уж похож на финансовую пирамиду Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

МАЙНИНГ - ВИНОВНИК ИНФЛЯЦИИ

В Центробанке считают, что рынок криптовалют очень уж похож на финансовую пирамиду.

- Долгосрочный потенциал применения криптовалют для расчетов представляется ограниченным. Стремительный рост их рыночной стоимости определяется в первую очередь спекулятивным спросом в расчете на дальнейший рост курса, что приводит к формированию пузыря. Криптовалюты также имеют характеристики финансовой пирамиды, поскольку рост их цены во многом поддерживается спросом со стороны вновь входящих на рынок участников, - говорится в докладе ЦБ.

В ведомстве Эльвиры Набиуллиной считают, что риски стали слишком большие. Во-первых, у инвесторов фактически нет никакой защиты. У криптовалют нет единого регулятора, а это значит, есть большая опасность нарваться на мошенников. Во-вторых, крипторынок уводит из нашей экономики реальные деньги. Они перетекают на зарубежные счета. В-третьих, биткоином и прочими криптовалютами пользуются преступники. В-четвертых, майнинг биткоина приводит к росту потребления электроэнергии. А это бьет по окружающей среде. И в-пятых, излишнее увлечение криптовалютами приводит к высокой инфляции, от которой сейчас страдает весь мир. Это стало особенно очевидно во время пандемии.

- Повышенный спрос на графические адаптеры и специализированное оборудование для майнинга стал одним из факторов дефицита полупроводников, в результате значительно снизились объемы производства чипов для иных целей. Кризис полупроводников оказывает влияние на различные виды деятельности по производству товаров, в которых используются элементы вычислительной техники (например, автомобили), а также сферы, непосредственно использующие персональные компьютеры для осуществления сложных вычислений. Эти тенденции оказывают дополнительное инфляционное давление в мировой экономике, - говорится в докладе ЦБ.

Повышенный спрос на графические адаптеры и специализированное оборудование для майнинга стал одним из факторов дефицита полупроводников Фото: REUTERS

ТРИ ВОЗМОЖНЫХ ЗАПРЕТА

В Центробанке предложили ввести определенные ограничения:

- Штрафы для тех, кто будет использовать криптовалюту для покупки/продажи товаров или услуг в России;

- Запрет майнинга (добычу биткоина и других криптовалют с помощью компьютерных мощностей);

- Запрет на использование российской финансовой инфраструктуры для операций с криптовалютами.

При этом, как пояснила директор департамента финансовой стабильности ЦБ Елизавета Данилова, регулятор не планирует запрещать владение криптовалютами. То есть, держать деньги в биткоине, эфире и других подобных активах можно. Санкций за это не предусмотрено.

РЕАКЦИЯ КРИПТОИНВЕСТОРОВ И ЧЕГО ЖДАТЬ ДАЛЬШЕ

Как выяснили в Центробанке, россиян среди криптоинвесторов очень много. Соотечественники проводят от 7 до 15% операций на глобальном крипторынке. Большинство из них к предложениям ЦБ отнеслись спокойно.

- Большинство не обращают на это внимание. Все видели, как пытались запретить Telegram. Ничего не вышло. И здесь тоже ничего не получится, - рассказал знакомый криптоинвестор.

Большинство тех, кто торгует криптовалютами, делают это через зарубежные криптобиржи. Там можно завести криптокошелек. Но операции по покупке и продаже биткоинов или других «монет» проходят по старинке. Деньги пересылают друг другу через... обычные банковские карты. Один отправляет рубли или доллары, второй перебрасывает криптовалюту на электронный кошелек. Отследить подобные операции довольно сложно.

- Рано или поздно это должно было случиться. Большинство мелких майнеров уже платят налоги. Потому что знают, в какой стране живут. Обычно оформляются как самозанятые, - рассказал один из майнеров.

Кстати, с точки зрения майнинга Россия находится в тройке крупнейших игроков. Особенно после того, как этот вид деятельности запретили в Китае. Россия добывает около 11% всех биткоинов, пропуская вперед только США (35,4%) и Казахстан (18,1%), куда убежало большинство майнеров из Китая.

- Нашу страну отличают благоприятные погодные условия, позволяющие экономить на охлаждении оборудования, и большое количество недорогой «зеленой» электроэнергии. Хотя правовая неопределенность мешает полноценному развитию индустрии, интерес к майнингу стабильно высок, - говорит Денис Смирнов, исследователь криптовалют.

Участники рынка уверены, что криптовалюты не запретят. Как максимум - заставят отчитываться перед налоговой и платить в бюджет с получаемых доходов. Прозрачность многих не радует, но это лучше тотального запрета, как в Китае.

- Криптовалюты - это не инвестиции, а спекуляции. Это игровой финансовый инструмент. Если хотите участвовать в этой игре, вкладывайте туда не более 2% от свободных средств. Для этого лучше покупать биржевые фонды, привязанные к стоимости биткоина или портфеля криптовалют, - советует Владимир Савенок, гендиректор компании «Личный капитал».

Например, можно купить кусочек паевого фонда в лицензированной брокерской компании, имеющей лицензию того же ЦБ, платить небольшую комиссию управляющим, но при этом не беспокоиться, что она украдет деньги. Доход в этом случае зависит только от поведения котировок. Тем не менее эту легальную «лавочку» в ЦБ тоже почему-то хотят прикрыть. Российским финансовым компаниям (банкам и брокерам) планируют запретить любые операции с криптовалютами.

КСТАТИ

Так ли хороша технология блокчейна?

Высокую стоимость биткоина и резкий рост популярности криптовалют обычно объясняют тем, что они якобы работают на новой технологии блокчейна, которая опережает существующие аналоги. Если разобраться, это не совсем так. К примеру, если перевод денег по номеру телефона занимает сейчас 10 секунд, то ждать купленных биткоинов приходится часами.

- Скорость подтверждения в блокчейн не превышает семи транзакции в секунду. В то время как, например, международная платежная система Visa может обрабатывать до 24 тысяч транзакции в секунду, - поясняют в Центробанке.

Технология блокчейна хороша лишь для сокрытия реальных собственников денег. Именно поэтому ею активно пользуются преступники. Это проще, чем перевозить чемоданы наличных долларов. А через легальные банки сомнительные операции проводить уже невозможно.

- В блокчейне есть механизмы, позволяющие анонимизировать транзакции, совершаемые в блокчейн-платформах. Это миксеры, протоколы доказательства с нулевым разглашением и другие средства обеспечения конфиденциальности, - объясняют в ЦБ.

Другими словами, нынешняя популярность криптовалют во многом связана не с какими-то прорывными технологиями, которые могут принести прибыль инвесторам в будущем, а только с потенциально очень высокой доходностью, которую можно получить на этом рынке. Многие идут туда именно ради сверхприбыли. И не обращают внимание на риски, сколько бы ЦБ о них ни предупреждал.