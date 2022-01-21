«Хотела отнести на помойку»: родственница Абдулова призналась, что чуть не выбросила любимую вещицу актера, хранившую его тайну о сыне

Александр Абдулов в фильме «Гений» разговаривает по телефону в том самом белом пиджаке

Вся страна с интересом сверяет фотографии 34-летнего Александра Коваль с его предполагаемым отцом, знаменитым актёром Александром Абдуловым. Сама история выглядит фантастично. Началось все с фотографии мальчика, которую в конце декабря прошлого 2021 года в пиджаке актера нашла одна из его гражданских жен Виктория Лановская. Любимую вещицу Абдулова накануне ей подарила вдова старшего брата актера Альбина Абдулова (единственная родственница Абдулова кроме его 15-летней дочки от второго брака, Евгении Абдуловой прим. ред). А дальше подключилась «Комсомолка». Мы опубликовали снимок в газете и через некоторое время мальчишка с фото нашелся. Оказалось, что все эти годы Александр Коваль понятия не имел, кто его отец.

Началось все с фотографии мальчика, которую в конце декабря прошлого 2021 года в пиджаке актера нашла одна из его гражданских жен Виктория Лановская Фото: Личный архив

Его мать Ольга Коваль хранила семейную тайну. Только сейчас, спустя 34 года она призналась сыну, что закрутила роман с Абдуловым в далеком 1986 году. Тогда женщина работала костюмером на Одесской киностудии, где Абдулов снимался в фильме «Десять негритят». Ту саму фотографию сына она оправила Абдулову в 1989-м году, спустя два года после появления Саши на свет. Сам актер, как подтвердили его друзья, носил фотографию мальчика с собой, но так и не решился на судьбоносную встречу.

Альбина Абдулова подарила пиджак Виктории Лановской Фото: Личный архив

И, похоже, сама судьба спустя 14 лет после смерти Абдулова решила открыть тайные карты. Причем на пути к правде были серьезные преграды.

- Еще летом прошлого года я позвала Викторию Лановскую в гости, к себе в Ивановскую область. Уже тогда в голове крутилась мысль о подарке. Я запланировала, что отдам ей этот белый пиджак «Армани», который Саша действительно очень любил. Знала, что Вика хранит о память о когда-то любимом мужчине и хотела, чтобы эта вещь была напоминанием, - рассказал Альбина Абдулова. – Я ждала ее приезда полгода. Она все не ехала и не ехала и в какой-то момент я стала обижаться. Буквально за пару дней до ее визита стала перебирать вещи. Этот пиджак, его действительно никто ни разу не стирал и не сдавал в химчистку, тоже попался под руку. Я хотела отнести его на помойку. Даже из шкафа достала, но в последний момент какая-то сила меня остановила. А через два дня приехала Вика и я отдала пиджак ей.

Альбина Абдулова, хоть и не кровная родня актеру, но она готова встретится и познакомится с его предполагаемым сыном. Что до теста ДНК, то в случае если пройти его откажется официальная дочка актера Евгения Абдулова, то на помощь в поисках истины может прийти тот самый пиджак.

Александр Коваль понятия не имел, кто его отец Фото: Личный архив

Помимо фотографии мальчика в одном из карманов Виктория Лановская обнаружила сигарету Абдулова. На ней и на самом пиджаке могло сохраниться ДНК актера.

- После того как я нашла фото я как сердцем чувствовала, что не стоит его стирать и сдавать в химчистку. Теперь я готова отдать этот пиджак и сигарету на анализ в лабораторию, - призналась экс-гражданская жена Абдулова, Виктория Лановская.

Напомним, с Викторией Лановской Абдулов прожил более года. Женщина ни раз в интервью признавалась, что мечтала родить от актера. Но это так и не случилось. Почти сразу после расставания, в 2008 году, Абдулов встретил юриста Юлию Мешину. За два года до смерти они сыграли свадьбу, у пары почти сразу родилась дочка Евгения. Сейчас девочке 15 лет.