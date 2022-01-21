«Макдональдс» переключается на продажи гамбургеров без мяса, но с горохом

Несмотря отсутствие говядины и свинины, цена продукта высока Фото: Shutterstock

«Зеленая экономика» завоевывает все новые рубежи. В США сеть быстрого питания «Макдональдс» запускает гамбургер с новой котлетой. Правда, мяса в ней не будет.

Как пишет CNBC, в блюде, названном McPlant (plant по-английски означает «растение») будет использован фарш из гороха, риса, картофеля и прочих растительных вкусностей. Стоить новинка будет около $6,3 (482 рубля), что в ценовом диапазоне остальных гамбургеров. Например, «Двойной Чизбургер» можно купить за $3,2, а «Биг Мак» – за $6,9.

Пока планируется продавать «зеленый гамбургер» только в 600 ресторанах сети в Калифорнии и Техасе (из 14 тысяч во всех США), однако мало у кого есть сомнения, что в дальнейшем в меню «Макдональдса» появится еще больше блюд из растительного мяса. До этого бутерброд «обкатывали» в 8 ресторанах, где эксперимент признали успешным.

Ранее такой же гамбургер представили в Великобритании, причем его цена была такая же, как у обычного «Биг Мака» с мясной котлетой - 3,49 фунта стерлингов (364 рубля). А в 2019 году в Германии «Макдональдс» запустил «Большой веганский бургер», который тоже состоит из "растительной смеси".

Последние годы производители гамбургеров постоянно пытались экспериментировать с вегетарианской едой. Например, «Бургер Кинг» в 2019 году представил «Невозможный Воппер» с котлетой из смеси растительных белков, сои, горохового протеина и гемопротеина. Британский KFC в 2019 году начал испытания бургера «Самозванец», а американское отделение сети запустило «куриные стрипсы» из куорна – заменителя мяса, который делают из грибков.

Одним из крупнейших производителей «растительного мяса», который и в этот раз помог «Макдональдсу», является компания «Beyond Meat» (помимо мяса – англ.). Их первый продукт – кусочки-стрипсы из «растительной курятины» – был запущен в производство еще в 2012 году и поставлялся в ограниченное количество магазинов США.