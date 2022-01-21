Вячеслав Зайцев впервые рассказал о глобальных переменах в «Доме моды»: «Я возвращаюсь на пост гендиректора»

Знаменитый кутюрье созвал внеочередной совет акционеров Фото: Иван МАКЕЕВ

Уже совсем скоро , 2 марта, знаменитому на весь мир модельеру Вячеславу Зайцеву исполнится 84 года. И, похоже, несмотря на почтенный возраст и проблемы со здоровьем, он полон сил энергии. О том, что Красный Диор сейчас активно работает над новой коллекцией, kp.ru уже рассказывал. Но оказалось, что на себя он готов взять не только творческие процессы, но и хозяйственные.

Как стало известно kp.ru, на днях модельер принял решение о проведении внеочередного собрания акционеров «Дома моды». Но зачем? Этот вопрос мы задали самому Вячеславу Михайловичу.

- Назрели перемены. На повестке дня будет досрочное прекращение полномочий действующего Совета директоров, - рассказал в эксклюзивном интервью kp.ru Вячеслав Зайцев. – Я полон сил и энергии и возвращаюсь на пост генерального директора. Уже в ближайшее время сам начну вести прием клиентов.

Оспорить решение Зайцева о кадровых перестановках Совет акционеров не сможет. Кутюрье является владельцем более 55 процентов акций «Дома моды». Напомним, настоящий скандал вокруг «Дома моды» случился в мае прошло года. Тогда действующее руководство пустило с молотка пристройку к зданию, расположенному на Проспекте Мира. Напомним, кутюрье был вынужден проверить законность сделки, которая не была с ним согласована, написав заявление в прокуратуру и Следственный комитет. Как стало известно kp.ru ответов от людей в форме Зайцев до сих пор не получил. Доследственная проверка продолжается.

Совет акционеров пройдет уже в ближайшие дни. Напомним последние два года должность генерального директора «Дома моды» занимает единственный сын модельера Егор Зайцев. Увы, именно во времена его руководства компания накопила долгов, под сокращение попали почти все сотрудники предприятия. Какой пост займет Егор Зайцев после кадровых перемен, станет известно уже в ближайшее время.

Фото: Анастасия ВОЙНИЦКАЯ

Фото: Анастасия ВОЙНИЦКАЯ

А В ЭТО ВРЕМЯ

Зайцев подался в благотворительность

Тем временем Вячеслав Зайцев стал попечителем благотворительного фонда «ДАР». Последний был создан при активном участии журналиста Михаила Зеленского и экс-директора «Дома моды» Николая Головина. Много лет фонд помогал детям-инвалидам, которые не попали в программу ОМС.

После смерти Зеленского фонду было присвоено его имя. А вот должность попечителя согласился взять Вячеслав Зайцев. Он как никто другой понимает, как непросто бывает бороться с болезнью.

- Дорогие ДАРовцы я продолжу дело Миши Зеленского. До встречи, - обратился к волонтерам благотворительного фонда Вячеслав Зайцев.

Фонд продолжит заниматься адресной помощью детям-инвалидам.