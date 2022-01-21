Британские антиваксеры борются с прививками средневековыми методами

Под таким правом антиваксеры понимают вовсе не действующие законы, а... параграфы Великой Хартии вольностей, которую английский король Иоанн подписал в далеком 1215 году. Фото: wikimedia.org

Премьер Великобритании Борис Джонсон «похоронил» коронавирус. Глава кабинета, уличенный недавно в проведении многолюдных вечеринок в своей резиденции во время действия карантина, решил задобрить соотечественников и бросил им сахарную косточку. Мол, радуйтесь, подданные соединенного королевства: пик заболевания можно считать уже пройденным! А посему, начиная с понедельника, на Альбионе отменяются почти все ограничения, связанные с пандемией, - обязательное ношение защитных масок в помещениях и на транспорте, перевод сотрудников на удаленную работу, предъявление сертификатов о прививках при посещении ресторанов, ночных клубов, музеев и театров. Остается только одно требование, а, скорее, настоятельная просьба - сделать полную вакцинацию от надоевшей всем заразы, чтобы облегчить возможное течение болезни и снизить риск летального исхода.

Но именно это категорически не устроило убежденных антиваксеров, коих в Британии насчитывается под два миллиона. Настроены они крайне воинственно и считают всех тех, кто решился на укол, современными еретиками, а самих себя - членами священного ордена, хранителями истинно английских традиций. Уже и название себе придумали - «суверенные граждане, выступающие за автономию тела и живущие в соответствии с общим правом». Под таким правом антиваксеры понимают вовсе не действующие законы, а... параграфы Великой Хартии вольностей, которую английский король Иоанн подписал в далеком 1215 году. И на полном серьезе утверждают, что этот документ, имеющий сейчас лишь историческую ценность, но давно потерявший юридическое значение, якобы позволяет им отвергать любые попытки государства «навязывать людям свою волю».

И ладно бы лишь трясли древними свитками и возмущались в социальных сетях. Но нет: взяв на вооружение средневековую логику, «бунтовщики» организуют отряды ополчения, которые не только призваны оказывать физическое сопротивление полиции на шествиях и митингах, но, словно рыцарские дружины, готовятся совершать набеги на муниципалитеты, медицинские учреждения, научные институты, связанные с борьбой против COVID-19. Дошло до того, что в августе один из таких отрядов попытался захватить в Шотландии Эдинбургский замок, заявив о суверенитете над достопримечательностью в соответствии с Великой Хартией вольностей.

Как сообщает телерадиокомпания «Би-би-си», некоторые группы уже организовали тренировочные лагеря для своих членов, где отрабатываются методы потасовок с представителями правоохранительных органов. В такие группы отбирают мужиков покрепче, отличительным признаком для участников служит одежда черного цвета.

Самозваные «суверенные граждане» наделяют себя полномочиями «констеблей общего права», которые, по их убеждению, превышают полномочия полиции. Что это значит? Новоявленные «констебли» рассылают разным людям (политикам, госслужащим, ученым) «юридические предписания», призывающие получателей прекратить поддержку вакцин против коронавируса, и угрожают судебным преследованием за «проведение экспериментов на людях». Иначе, мол, «арест на месте и без промедления».

Власти за «суверенными гражданами» приглядывают, но пока карательных мер в отношении их не принимают. Может быть, рассчитывают, что отмененные правительством ограничения в связи с пандемией заставят смутьянов забыть об активных протестах и оставить Великую Хартию вольностей историкам.