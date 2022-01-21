Пресс-конференция Лаврова по итогам переговоров с Блинкеном в Женеве 21 января 2022: прямая онлайн-трансляция

Лавров и Блинкен заранее заявили о своих ожиданиях от встречи Фото: REUTERS

В пятницу, 21 января, в Женеве прошли переговоры главы российского МИД Сергей Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена. Дата переговоров была определена накануне, во время телефонного разговора сторон 18 января.

Лавров и Блинкен заранее заявили о своих ожиданиях от встречи. Российский дипломат сообщил, что не ждет прорыва от этого диалога, но ждет ответов на поставленные перед Вашингтоном вопросы. Блинкен в свою очередь отметил, что переговоры позволят США понять, насколько дипломатические пути решения вопросов остаются открытыми для сторон.

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