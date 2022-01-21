Добрый знак: Встреча Лаврова и Блинкена началась с рукопожатия и улыбки

Встреча началась с рукопожатия. Блинкен подал руку российскому министру, Лавров в ответ широко улыбнулся и пожал ее. Фото: REUTERS

Основным вопросом должно стать обсуждение проекта договора России с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. В Кремле считают, что главы внешнеполитических ведомств двух стран получат возможность обменяться мнениями и сопоставить понимание результатов трех раундов переговоров, прошедших на прошлой неделе.

Накануне Сергей Лавров заявил, что полностью от американской стороны зависит, станут ли Москва и Вашингтон надежными друзьями или партнерами. Министр напомнил, что Россия уже предпринимала соответствующие усилия, но в ответ получила «лишь надменное пренебрежение российскими приоритетами».

Блинкен в интервью немецкому телеканалу ZDF признался, что не ожидает прорывов от переговоров, но хочет услышать, к чему Москва пришла по итогам прошлых консультаций с США и НАТО.

Встреча началась с рукопожатия. Блинкен подал руку российскому министру, Лавров в ответ широко улыбнулся и пожал ее. Делегации расселись за столом переговоров, украшенным сиренью и орхидеями.

Во вступительном слове Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон рассчитывает урегулировать разногласия с Москвой посредством диалога. «Я надеюсь и ожидаю, что мы сможем проверить, остаются ли пути дипломатии и диалога открытыми, мы намерены идти этим путем для разрешения наших разногласий мирно», - сказал американский дипломат.

Лавров в свою очередь поблагодарил Блинкена за приглашение приехать в Женеву на встречу.

«Уважаемый господин государственный секретарь, уважаемые коллеги, мы признательны вам за предложение провести встречу в Женеве в контексте работы, которая началась, над предложениями о гарантиях безопасности», - сказал глава МИД РФ.

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