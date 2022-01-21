В Женеве началась встреча Сергея Лаврова с госсекретарем США Энтони Блинкеном

Политики обменялись откровенными заявлениями Фото: REUTERS

«Я прибыл сюда после консультаций с союзниками (по НАТО. - Ред.) и партнерами, в том числе украинскими. Это часть продолжающегося процесса по совместной работе над вопросами, которые вызывают наше беспокойство», - сообщил в начале переговоров в Женеве госсекретарь США Энтони Блинкен, указывая на опасения Вашингтона в связи с перемещением российских войск у украинских границ.

«Вы заявили в ходе европейского турне, что от этой встречи не ждете прорывов. Мы тоже не ждем прорывов от этой встречи, мы ждем ответов на наши предложения», - обратился российский министр к своему американскому коллеге. По словам Лаврова, ему будет интересно услышать, как США трактуют свои обязательства по принципам безопасности, принятым в рамках ОБСЕ.

Госсекретарь ответил, что американская сторона привержена пути дипломатии и диалога для решения политических вопросов. «Я хочу воспользоваться этой возможностью, чтобы напрямую поделиться с вами общим мнением союзников и партнеров, а также конкретными идеями по поводу некоторых поднятых вами опасений», - сказал Блинкен.

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