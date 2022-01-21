Дмитрий Песков: Президент от «Омикрона» надёжно защищён

Пресс-секретарь главы государства ответил на вопросы обозревателя KP.RU Александра Гамова Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- ...Дмитрий Сергеевич, вот сейчас мы замечаем, что практически каждый день у президента проходят встречи в очном режиме, - поделился своими наблюдениями в пятницу, 21 января журналист «Комсомольской правды».- И в то же время, у нас сейчас ужасный разгул «Омикрона». Все специалисты, врачи говорят, что «Спутник V», которым, в частности, привит и Владимир Путин, «работает« своеобразно. Он не обезопасит от болезни, а просто человек, привитый им, легче болезнь переносит.

- Это какие врачи говорят?

- Ну, все говорят.

- Нет, те врачи, которые так говорят, они говорят неправильно. Он (“Спутник V”. - А.Г.) может обезопасить.

Есть определенный процент, не больше пяти, по-моему, шести процентов - тех, кто болеет с прививками. Но в целом эффективность, особенно «Спутника V» против «Омикрона» - она доказана и она очевидна.

Поэтому в этом плане врачи (на которых сослался журналист. - А.Г.) неправильно говорят.

- То есть вы считаете, что переходить президенту не то что на карантин, а на удаленку нет необходимости, - в то время, когда вся страна переходит?

- Комбинированный режим работы является наиболее предпочтительным. Естественно, даже при очных встречах (главы государства. - А.Г.) принимаются все необходимые меры санитарной безопасности. И тестирование, и другие методы.

Много встреч - рабочие встречи, которые носят непубличный характер, их много в течение дня, - президент проводит, находясь просто на расстоянии несколько метров от собеседника. Тем не менее, проходит очное общение. Конечно, от больших публичных мероприятий, да, сейчас мы все их пытаемся минимизировать, в том числе и президент.

- Дай Бог, если все будет хорошо.

КСТАТИ

Отвечая в этот день на вопросы других журналистов, Песков сказал, что Владимир Путин чувствует себя хорошо, работает напряжённо.