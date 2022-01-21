Сергей Лавров: Ждем от США ответа на наши предложения

В Женеве проходит встреча Сергея Лаврова с госсекретарем США Энтони Блинкеном Фото: REUTERS

Мы ждем ответов на наши предложения, - сказал госсекретарю США Энтони Блинкену на переговорах в Женеве глава МИД РФ Сергей Лавров. - Предложения предельно конкретные, и ожидаем таких же конкретных ответов в русле и полном соответствии с теми обязательствами, которые были приняты на высшем уровне в рамках ОБСЕ по проблемам неделимости безопасности, чтобы ни одна страна не укрепляла свою безопасность за счет безопасности любой другой страны. Нам очень интересно услышать, каким образом американцы трактуют свои обязательства».

Мы ждем ответов на наши предложения, - сказал госсекретарю США Энтони Блинкену на переговорах в Женеве глава МИД РФ Сергей Лавров Фото: REUTERS

Лавров также коснулся муссируемых на Западе слухов о готовящемся "вторжении России на Украину". «Мы прочли вчера и сегодня огромное количество материалов, которые подготовил государственный департамент относительно того, что вы назвали "дезинформацией России в огромном масштабе". Я с интересом ознакомился с этими работами», - с иронией отметил Лавров.

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