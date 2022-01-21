Шесть фейков от Госдепартамента США

Внешнеполитическое ведомство США и его глава аккурат перед переговорами с Лавровым предприняли мощнейшую информационную атаку на Россию. Фото: Shutterstock

Аккурат к моменту начала переговоров главы МИД России Сергея Лаврова с госсекретарем США Энтони Блинкеном Россия подверглась новой мощной информационной атаке. Из чего можно сделать простой и логичный вывод – сегодняшнее рандеву глав внешнеполитических ведомств закончится с нулевым результатом.

ЗАВЕТАМ ГЕББЕЛЬСА ВЕРНЫ

Сам Блинкен лично выступил с заявлением "К гражданам России" (название условное, тщательно исполненным в жанре спецпропаганды а ля Геббельс, которому для полного сходства не хватало лишь заключительного аккорда: "Рус, сдавайс! Большевики и комиссары обманывают тебя, а в плену мы гарантируем теплое белье и горячее питание". Понятное дело, вместо большевиков и комиссаров, представителей преимущественно одной национальности, выступает нынешняя российская власть. Тут и констатация, что граждане России заслуживают достойной и безопасной жизни. И прямое обращение: "Но что реально угрожает вашей безопасности, так это бессмысленная война с вашими соседями, с Украиной, со всеми сопутствующими последствиями, которые она принесет… Только подумайте, чего может добиться такая великая страна, как Россия, если она направит свои ресурсы, в особенности свои выдающиеся таланты, своих людей, на борьбу с важнейшими вызовами нашего времени". И так далее.

Сам Блинкен лично выступил с заявлением "К гражданам России" Фото: REUTERS

ГОСДЕП УПОЛНОМОЧЕН ФЕЙКАНУТЬ

Еще дальше пошел Госдепартамент США, выпустивший в виде релиза набор фейков, опровергающих реальное положение вещей, которые американские дипломаты считают фейками. В открытую факты называются фейками и домыслами, дезинформацией, а вместо них американская дипломатия не стесняется лгать до такой степени нагло и откровенно, что это впору называть уже даже не ложью, а самым настоящим враньем.

Они так откровенно пишут, сопоставляя то, что Госдеп называет "вымыслами" и американские "факты". И понятное дело, что белое в их изложении сразу превращается в черное, а черное ослепляет своей белизной.

Пойдем и мы по такому же пути, посмотрев, что же американцы ставят в вину России, и как они оправдывают себя и Украину.

СУПЕРФЕЙК: РУССКИМ И РУССКОМУ ЯЗЫКУ НА УКРАИНЕ НИЧЕГО НЕ УГРОЖАЕТ

Госдепартамент США:

"ВЫМЫСЕЛ: Россия защищает этнических русских в Украине.

ФАКТ: Нет достоверных сообщений о том, что какие-либо этнические русские или русскоязычные находятся под угрозой со стороны украинского правительства. Однако существуют заслуживающие доверия сообщает, что в оккупированном Россией Крыму и на Донбассе украинцы сталкиваются с подавлением своей культуры и национальной идентичности и живут в обстановке жестоких репрессий и страха. В Крыму Россия вынуждает украинцев принять российское гражданство или потерять свою собственность, доступ к здравоохранению и работу".

А РЕАЛЬНОСТЬ выглядит совсем иначе: Начнем с того, что сразу после госпереворота 23 февраля 2014 г. на первом заседании парламента Украины русский язык был лишен статуса регионального языка нацменьшинств в регионах, где он является родным для более 10% населения. 16 июня 2016 г. Верховная рада установила языковые квоты на телевидении и радиовещании, введя новые ограничения для русского языка. При этом, для языков стран ЕС таких ограничений не предусмотрено. 5 сентября 2017 г. украинский парламент запретил обучение в школах и вузах на русском языке – либо на украинском либо на языках нацменьшинств (в таком статусе русским и русскоязычным было отказано) или на языках стран ЕС. Позже были введены ограничения для использования русского языка в сфере обслуживания и торговли, а также в сфере культуры. С 16 января 2022 введены языковые квоты для печатных СМИ. Публикация печатных газет, журналов и прочей периодической (и не только) продукции на русском языке фактически запрещена, единственное исключение в случае печати такого же тиража на украинском языке.

А что в России и в том же Крыму. На полуострове три государственных языка – русский, украинский, крымскотатарский. Существуют школы для обучения на всех языках. Крымским татарам предоставлены такие льготы, о которых в материковой части России население может только мечтать. Реализуются программы развития, в том числе и стимулирующие развитие национальных культур и т.д.

С языками все понятно. Теперь перейдем к людям. Одесская трагедия 2 мая 2014 года, убийство ряда пророссийских активистов и общественных деятелей, избиения и дискриминация лиц с советской и российской символикой, вплоть до уголовного преследования. Но это все для Госдепа "недостоверные" сообщения. А "достоверные" для американцев - фейки из соцсетей, позиционирование террористов, в том числе, религиозных фанатиков борцами за Украину и т.д.

Между тем, в России ни одного факта оскорбления людей с украинской символикой (не говоря уже о более тяжких по составу проступках) не отмечено.

А теперь поговорим о других фейках американского происхождения.

В России ни одного факта оскорбления людей с украинской символикой (не говоря уже о более тяжких по составу проступках) не отмечено. Фото: Олег ТЕРЕЩЕНКО

ФЕЙК №1: АГРЕССОР НЕ УКРАИНА, А РОССИЯ

Госдепартамент США:

"ВЫМЫСЕЛ: Украина и украинские правительственные чиновники являются агрессором в отношениях между Россией и Украиной.

Факт: Россия вторглась в Украину в 2014 году, оккупировала Крым, контролирует вооруженные силы на Донбассе и в настоящее время собрала более 100 000 военнослужащих на границе с Украиной".

РЕАЛЬНОСТЬ: Россия никуда не вторгалась. Военная группировка в Крыму ни на одного человека не превысила оговоренную соглашением с Украиной численность военнослужащих в Крыму. Из казарм они были выведены для сохранения порядка и пресечения актов насилия по типу событий в Киеве. Крым сначала провозгласил свою независимость, а после этого попросился в состав РФ. Все это происходило в соответствии с выраженной на референдуме волей населения полуострова.

Вместе с тем именно Украина инициативно выходила из всех соглашений с Россией, Украина прекращала сотрудничество в разных отраслях, в открытую заявляя о небходимости нанести России урон, Украина запрещала перемещение граждан РФ и товаров через границу. Более того, на Украине официально декларируется состояние войны с Россией. В России ни о чем таком заявлений за все эти годы не было, наоборот, высшее руководство называет украинцев братским народом.

ФЕЙК №2: ЗАПАД НЕВИНОВАТЫЙ

Госдепартамент США:

"ВЫМЫСЕЛ: Запад подталкивает Украину к конфликту.

ФАКТ: Москва спровоцировала нынешний кризис, разместив более 100 000 военнослужащих на границе Украины, без аналогичной военной активности на украинской стороне границы… Россия обвиняет других в своей собственной агрессии, но Москва несет ответственность за то, чтобы положить конец этому кризису мирным путем путем деэскалации и дипломатии. Москва вторглась в Украину в 2014 году, оккупировала Крым и продолжает разжигать конфликт на востоке Украины. Это следует образцу поведения России, подрывающего суверенитет и территориальную целостность стран региона – вторжение и оккупация части Грузии в 2008 году и невыполнение своего обязательства 1999 года вывести свои войска и боеприпасы из Молдовы, где они остаются без согласия правительства".

РЕАЛЬНОСТЬ: Именно заявления западных политиков и СМИ вот уже несколько месяцев разгоняют истерику, обещая "скорое вторжение России". Для этого достаточно почитать американские, французские, немецкие, английские и иные газеты и журналы. Что же касается фактов, то Госдеп явно мухлюет, ссылаясь на Грузию и Молдавию, поскольку ЕС и ОБСЕ установили агрессию со стороны Тбилиси (Россию попытались укусить, приписав ей как бы "неадекватный ответ" на агрессию. К таковому, наверное, сейчас бы отнесли и штурм Берлина во Второй Мировой войне), а что касается российских миротворцев в Молдавии, то они присутствуют на основе международного мандата. Кстати, именно Москва стала инициатором заключения Минских соглашений, которые, как это признают и в самих США, являются единственным способом мирно урегулировать конфликт на востоке Украины. Кстати, по этому вопросу даже существует официальная обязательная к исполнению резолюция Совета Безопасности ООН. Что касается Франции и Германии, то они подсуетились и подключились уже к этой инициативе. Откровенное вранье и якобы отсутствие военной активности на украинской стороне границы. Украина эшелонами подвозит вот уже длительное время военную технику к линии разграничения на востоке страны.

ФЕЙК №3: ПЕРЕДИСЛОКАЦИЯ - ЭТО АГРЕССИЯ

Госдепартамент США:

"ВЫМЫСЕЛ: Развертывание боевых сил России - это просто передислокация войск на ее собственной территории.

ФАКТ: Развертывание более 100 000 российских военнослужащих, включая закаленные в боях боевые силы и наступательное вооружение, без правдоподобного безобидного объяснения, к границам страны, которую Россия ранее вторглась и все еще занимает в некоторых местах - это не просто ротация войск".

РЕАЛЬНОСТЬ: Ни одного факта нарушения границы Украины российскими военными американские дипломаты, как ни старались, так и не смогли найти. Поэтому пришлось сочинять вот такую фантазию, что передислокация – это не передислокация. Пусть все проводится и исключительно на территории России. А вот американские маневры поблизости от сухопутных границ России и в Черном море, за многие тысячи километров и миль от территории США, по соображениям Госдепа, совершенно нейтральная и невинная вещь.

ФЕЙК №4: НАТО НИКОМУ а) НИЧЕГО НЕ ОБЕЩАЛО И б) НЕ УГРОЖАЕТ

Госдепартамент США:

"ВЫМЫСЕЛ: НАТО замышляло заговор против России с момента окончания холодной войны, окружило Россию войсками, нарушило предполагаемые обещания не расширяться.

ФАКТ: НАТО-это оборонительный альянс, целью которого является защита своих государств-членов.

НАТО не окружает Россию – протяженность сухопутной границы России составляет чуть более 20 000 километров. Из них менее одной шестнадцатой (1215 километров) приходится на долю членов НАТО.

НАТО никогда не обещало не принимать новых членов. Расширение НАТО не направлено против России".

РЕАЛЬНОСТЬ: Героическая "оборона" НАТО в Югославии, Ираке, Ливии, Афганистане с бомбежками и жертвами мирного населения и оккупацией – одно из главных доказательств "правдивости" этого аргумента. Особенно удачно получилось в Афганистане, когда в ответ на теракты 11 сентября, осуществленными террористами из Саудовской Аравии, США в ответ вторглись в Афганистан и оккупировали его, а через 20 лет были вынуждены позорно убегать, бросив своих помощников из местного населения на убой. В один из последних дней этой сверхбыстрой эвакуации американцам пришлось для обороны стран НАТО убить ударом с беспилотника 10 местных жителей, из которых семеро были маленькими детьми, но, во-первых, это было простой ошибкой, во-вторых, в традициях действий США во время войны во Вьетнаме, а в-третьих, из этих детей вполне со временем вырасти потенциальные террористы. Так что наличие общей границы даже в количестве 1 метра не является для НАТО и США каким-то хоть что-то определяющим фактором. Наоборот, США предпочитают развязывать войны, привлекая для этого НАТО, в тех странах, которые не граничат со Штатами.

Особенно удачно получилось в Афганистане, когда в ответ на теракты 11 сентября, осуществленными террористами из Саудовской Аравии, США в ответ вторглись в Афганистан и оккупировали его, а через 20 лет были вынуждены позорно убегать Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Что касается обещаний не расширяться на Восток, то кроме публичных заявлений по этому поводу главы МИД ФРГ Ганса-Дитриха Геншера, есть и стенографический отчет переговоров с тогдашним госсекретарем США Джеймсов Бейкером, где последний клятвенно обещает, что альянс не продвинется на восток от нынешних границ даже на полдюйма. Нехорошо Госдепартаменту выставлять лжецами что нынешнее свое руководство, что прошлое. А то ведь даже не что нынешнему, но и будущему госсекретарю веры не будет. Кстати, именно по этой причине Путин требует заключения письменных гарантий. Второй раз Россия на устные обещания уже не купится.

ФЕЙК №5: ПЕРВЫМ ДЕЛОМ ДИПЛОМАТЫ, НУ А САНКЦИИ - ПОТОМ

Госдепартамент США:

"ВЫМЫСЕЛ: Запад избегает дипломатии и сразу переходит к таким мерам, как санкции.

ФАКТ: Соединенные Штаты и наши партнеры ведут интенсивную дипломатию для урегулирования этого кризиса, в том числе напрямую с российским правительством. Президент Байден дважды разговаривал с президентом Путиным, а официальные лица США провели десятки встреч на высоком уровне и телефонных звонков с российскими и европейскими коллегами".

РЕАЛЬНОСТЬ: И здесь господа из Госдепартамента соврамши. Поскольку именно санкции против России (да и против других стран) вводились американцами и странами НАТО/ЕС без всяких предварительных переговоров. После переговоров, в частности, последних Байдена с Путиным, санкции либо частично не продлевались, либо откладывалось принятие новых. Но вот вариант, что первым делом, первым делом дипломаты, ну а санкции, а санкции – потом". перефразируя советскую песню – это не из этой жизни. Все последние годы США и их союзники вводили санкции в одностороннем порядке, объявляя о них, как правило, постфактум или перед вступлением их в силу. Максимум, отделывались предупреждениями, но никаких переговоров на эту тему предусмотрено не было. Россия же была вынуждена отвечать на эти явно недружественные действия. Достаточно вспомнить лишь запрет на импорт ряда товаров из стран Запада и принятую в РФ в связи с объявленными США и странами Запада ограничениями во внешней торговле с Россией программу импортозамещения.

Вот и сейчас, история последних дней, когда объявлены и начались переговоры по безопасности, Сенат только отказался принять новые санкции, как уже подготовлен пакет еще более новых, в том числе, и против президента России Владимира Путина и всех членов правительства.

Удивительная синхронность заявлений Блинкена и руководимого им ведомства аккурат перед началом переговоров с Лавровым – это никакая не случайность. Фото: REUTERS

ЗАВЕТАМ ГИТЛЕРА ВЕРНЫ

Удивительная синхронность заявлений Блинкена и руководимого им ведомства аккурат перед началом переговоров с Лавровым – это никакая не случайность. Это, выражаясь прямо, военно-дипломатическая операция, ставящая своей целью нанесение превентивного, упреждающего удара. Но можно сказать одно - когда хотят о чем-то договориться, то перед этим такие воззвания не обнародуют.

Правда, они направлены не на Лаврова и предназначены не для России, а для остального, в первую очередь, Западного мира, чтобы оправдать США за отсутствие внятной миролюбивой позиции. Для тех кто воспринимает мир по-американски, когда мир – это война, а война – это мир, когда приказано верить, что черное – это белое, и наоборот. Для того мира, в котором дедушка Барака Обамы освобождал Освенцим.Как говорил один видный деятель нацистского движения: "Чем чудовищнее ложь, тем охотнее в нее поверят". И это не Геббельс, как принято считать, а сам Адольф Гитлер написал так в запрещенной в России своей книге "Майн Кампф". Можно констатировать, что американская дипломатия верна заветам фюрера Третьего рейха. Как и нынешняя Украина. Уж не в этом ли кроется секрет того, что из всех стран-членов ООН только США и Украина последовательно голосуют против резолюции о запрете героизации нацизма.