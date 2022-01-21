В России – антирекорд заболевших за всю пандемию, а в США, ЮАР, Великобритании пик «омикрона» уже позади

В пятницу в России установлен очередной антирекорд пандемии – за сутки в стране прибавилось 49 513 инфицированных коронавирусом человек. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В пятницу в России установлен очередной антирекорд пандемии – за сутки в стране прибавилось 49 513 инфицированных коронавирусом человек. Огромный вклад в такой скачок заболеваемости внес, несомненно, новый, высокозаразный штамм «омикрон». Новая ковидная волна начинается крутым пике. К счастью, несмотря на такие высокие цифры зараженных, в больницы страны поступило даже немного меньше пациентов, чем накануне - 9 136. А это говорит о том, что в среднем тяжесть течения заболевания, вызванного этим вариантом коронавируса, может быть ниже.

Тем временем из стран, которые мы уже привыкли считать рекордсменами по заболеваемости «омикроном», приходит информация о том, что новых случаев заражения становится меньше. Такая тенденция на спад омикроновой волны видна в США, Великобритании и Ирландии, ЮАР. На их примере можно посмотреть, сколько длится волна «омикрона», когда достигает своего пика, то есть мутировавший коронавирус заражает наибольшее число людей в популяции, после чего заражения идут на спад? И главное для нас - как долго предстоит работать на пике возможностей врачам и больницам в России?

Мы попросили прокомментировать мировую статистику известного эксперта по коронавирусу, иммунолога, кандидата медицинских наук, генерального директора контрактно-исследовательской компании Николая Крючкова. Судя по графикам статистики, «омикрон» заражает людей массово и стремительно. Примерно за 3 недели заболеваемость вырастает на два порядка — до 0,3−0,4% заболевшего населения в сутки, что заметно по странам с широко развернутым и доступным тестированием. Движение к пику занимает несколько недель, пик узкий и острый, вскоре после него начинается спад.

ЮАР

В ЮАР «омикрон» начал занимать свои позиции с 16 ноября, через месяц республика вышла на пик случаев, после чего заболеваемость стала снижаться. Это подтверждает не только ПЦР-тестирование, но и мониторинг вируса в сточных водах.

Однако на спаде волны нагрузка на больницы в стране по-прежнему остается высокой, при том, что пациентов в реанимациях и на ИВЛ - меньше, чем в прошлые волны.

Великобритания

Быстрый рост начался примерно 10 декабря, когда омикрон давал 20% случаев, пик пришелся на 1 января — через три недели. Нагрузка на больницы начинает снижаться только сейчас.

Ирландия

Движение к пику заняло три недели — от 18 декабря до 8 января.

США

В Нью-Йорке , например, быстрый рост начался 14 декабря, пик — через три недели, 4 января. Новые госпитализации достигли пика 7 января. Максимум занятых ковидных коек— 11 января. Последнюю неделю нагрузка на больницы постепенно снижается, число пациентов в реанимациях, превысившее пик прошлой зимы, — тоже.

ОМИКРОН В РОССИИ

Можем ли мы и в России надеяться на то, что омикроновая волна инфекции пройдет быстро?

- Многое зависит от того, с какой точки считать. Если смотреть на действительное начало роста заболеваемости, то до выхода на пик проходит все же больше трех недель, это мы видим и по США, и по Великобритании, - говорит иммунолог, кандидат медицинских наук, генеральный директор контрактно-исследовательской компании Николай Крючков. - Да, действительно, сейчас в Великобритании началось снижение заболеваемости, но это совсем недавняя история и спад заболеваемости не стремительный. В ряде крупных городов США и в нескольких штатах похожая ситуация. И очень важный момент, а до какого уровня будет снижение? На фоне политики, направленной на снятие большинства ограничений, которая сейчас предложена в Великобритании и в республиканских штатах США, где установится равновесие? Миллион человек заражались в США в сутки и больше 400 тысяч в Великобритании, на этом фоне даже снижение заболеваемости – это очень высокие показатели заражений, которые могут фиксироваться.

По отношению к предыдущим волнам в хорошо иммунных к коронавирусу популяциях, то есть тех, где много привитых и переболевших людей, уровень госпитализаций по сравнению с предыдущей зимой меньше, как и потребность в реанимации. Но все равно – это значимые цифры и серьезная врачебная помощь нужна многим.

Важно и то, что, например, в той же ЮАР, где, после пика заболеваемости, снижается число новых заражений, виден рост смертности от ковида.

- Поэтому радоваться сейчас рано. Мы не знаем точных сценариев того, как пойдет пандемия в мире дальше, возможно, после спада будут новые пики. Не стоит забывать и о том, что сейчас начинает распространяться ответвление от «омикрона» – мутация коронавируса под кодом BA.2, в которой вновь поменялся антигенный состав. Мы не знаем, какая у этой подлини вируса будет патогенность (способность вызывать тяжелое течение болезни, - прим. ред.), - говорит Николай Крючков.

Некоторые аналитики связывают именно с этой мутацией вируса то, что в Дании, одной из первых стран достигшей пика волны заражений с «омикроном», после спада, заболеваемость вновь пошла вверх.

- Коронавирусная инфекция сейчас далека от того, что принято называть сезонной ОРВИ. И летальность больше (число умерших среди тех, кто заразился, - прим. ред.), и заразность выше. К тому же, чем больше заражается людей, тем больше шансов у вируса мутировать. И где гарантия, что мы не увидим после «омикрона» реинкарнацию еще более заразной Дельты или супер-Омикрона?

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Эксперты: тяжелое осложнение бронхиолит «омикрон» чаще вызывает у дошкольников

Разбираемся, что известно про новый вариант коронавируса и как он сказывается на детях (подробнее)

Эксперты предупреждают: «Омикрон» может повести себя в России не так, как в других странах

Специалисты считают, что на распространение и течение заболевания могут влиять климат и наше питание (подробнее)