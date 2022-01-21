Путин распорядился поднять выплаты военным пенсионерам

В самом начале обсудили повышение выплат пенсионерам. Фото: Алексей Никольский/ТАСС

В пятницу Владимир Путин провел совещание с постоянными членами Совбеза. В самом начале обсудили повышение выплат пенсионерам.

- Совсем недавно мы приняли решение о том, чтобы поднять пенсии гражданским пенсионерам. С 1 января они должны вырасти на 8,6%, то есть выше инфляции за прошлый год. Но мы не должны забывать и про военных пенсионеров. Считаю необходимым применить такой же подход и в отношении военных пенсионеров и приравненных к ним лиц, - заявил президент.

Путин напомнил, что изначально выплаты военным пенсионерам планировалось увеличить на 4% с 1 октября 2022 года. Но это ниже фактический инфляции, плюс индексацию пришлось долго бы ждать.

- Вместо этого предлагаю следующее решение: проиндексировать пенсии военных пенсионеров и приравненных к ним лиц уже с 1 января текущего года, и не на 4%, как было предусмотрено, а более высоким темпом – на 8,6%, как и для всех остальных пенсионеров. Прошу правительство в самое ближайшее время реализовать это решение, в том числе пересчитать уже выплаченные пенсии за январь, - распорядился российский лидер.

Президент пояснил, что выплаты должны вырасти у «военных пенсионеров и вышедших на пенсию сотрудников МВД, Росгвардии, МЧС, Генеральной прокуратуры, Следственного комитета и других структур» (тех, которые в пенсионном обеспечении приравнены к военным).

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