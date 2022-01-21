«Не должно быть никаких задержек»: Мишустин поручил следить за выплатами медикам

Премьер отметил, что в связи со штаммом «омикрон» вырастет число людей, которые будут лечиться от коронавируса дома. Фото: Дмитрий Астахов/POOL/ТАСС

Михаил Мишустин потребовал от региональных властей следить за тем, чтобы медики вовремя получали заплату и положенные им выплаты. Об этом он заявил на заседании правительства в пятницу.

Премьер затронул тему кадрового голода в медицине. По его словам, этом году на работу в медучреждения придут около 11 тысяч новых врачей и свыше 13,5 тысячи средних медработников.

- На оплату их труда направим бюджету федерального фонда ОМС 13 миллиардов 300 миллионов рублей, - сказал премьер.

Мишустин поблагодарил врачей за работу в пандемию.

- Пандемия еще раз доказала, что труд врачей и медсестер, другого медицинского персонала один из самых значимых, - отметил глава кабмина.

Мишустин также поручил Минздраву не допускать нехватки бесплатных лекарств от ковида. Премьер отметил, что в связи со штаммом «омикрон» вырастет число людей, которые будут лечиться от коронавируса дома.

- Надо очень внимательно контролировать наличие препаратов, - отметил премьер.

Мишустин сообщил, что правительство дополнительно выделит 5 млрд.руб. на закупку лекарств для тех, кто лечится дома. Еще 15 млрд. руб. будет выделено на централизованную закупку лекарств при ковиде. Премьер пояснил, что эти средства будут поступать в региональные больницы и поликлиники, а также в федеральные медицинские организации.

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