Ректор УГТУ: выпускной экзамен в колледжах и техникумах должен быть практическим

Руслан Агиней, ректор Ухтинского государственного технического университета

В пресс-центре Медиагруппы «Комсомольская правда» состоялся Круглый стол, посвященный ключевым задачам системы среднего профессионального образования в Республике Коми. В нем приняли участие представители регионального правительства, а также ректор Ухтинского государственного технического университета Руслан Агиней. В этом материале – ключевые тезисы, которые прозвучали на мероприятии.

По общему мнению собравшихся, система СПО в регионе в последние годы стабильно развивается и позволяет молодежи освоить востребованную специальность, которая даст возможность устроиться на хорошо оплачиваемую работу на работающих в Республике предприятиях. Однако, как и в любом субъекте федерации, в экономике Коми есть свои особенности, которые логичным образом отражаются на востребованности определенных кадров — а, значит, и влияют на систему их подготовки.

«На территории Республики Коми создана вариативная сеть учреждений среднего профессионального образования. В 32 техникумах и колледжах готовят профессиональные кадры по 141 специальности, всего обучается 19 тысяч студентов. Это будущие профессионалы, которых ждут во всех отраслях экономики нашего региона», - заявила и.о. министра образования, науки и молодежной политики Республики Коми Наталья Якимова. Она напомнила, что из 150 востребованных профессий средние специальные учебные заведения Коми готовят специалистов более чем по половине из этого списка. Кроме того, существует топ профессий, востребованных в Коми сегодня и в ближайшей перспективе, и ссузы Республики мобильно изменяют программы подготовки по этим специальностям в соответствии с изменениями в самих профессиях. «Каждый год на базе системы профобразования мы начинаем вести подготовку по 2-5 новым для нашего региона профессиям», - добавила и.о. министра.

Наиболее яркий пример такой работы представил ректор Ухтинского государственного технического университета Руслан Агиней. В регионе активно развивается стратегически важная отрасль – переработка углеводородного сырья. Поэтому в УГТУ появилось новое направление подготовки специалистов в этой области, как в сфере высшего образования, так и по линии СПО. «Сегодня мы выходим на новый уровень и готовы заниматься переподготовкой специалистов, которые имеют среднее профессиональное либо высшее образование, по направлению переработки углеводородов. Программа рассчитана на 2,5 года, по окончании участники получают соответствующую квалификацию в области переработки, которая будет подтверждаться дипломом установленного образца», - сообщил ректор вуза. Кроме того, по словам Руслана Агинея, в УГТУ готовится создание новой химико-технологической кафедры, которая и займется подготовкой специалистов в области нефте- и газопереработки. «Понятно, что создание чего-то нового (кафедры, направления) требует колоссальных усилий, это процесс не быстрый. Сначала мы входим в период, когда ребята изучают общие профессиональные дисциплины, завтра подойдем к тому, что нужно уже иметь оборудование, лаборатории, программные средства и учить их специализированным дисциплинам. Сегодня мы готовы к этому», - констатировал Агиней.

Руслан Агиней, ректор Ухтинского государственного технического университета

При этом, ректор напомнил о существующем юридически обоснованном, однако нелогичном по своей сути противоречии. УГТУ обучает студентов по направлению СПО для региональных нужд, но, при этом, деньги на обеспечение этой работы вуз вынужден изыскивать самостоятельно, так как вуз - подведомственное учреждение Министерства науки и высшего образования РФ. Безусловно, регион платит за обучение «заказанных» специалистов, но все организационные расходы на содержание колледжа УГТУ вынужден «перебрасывать» с других направлений. При этом, чтобы уровень образования оставался высоким, УГТУ вынужден тратить на это серьезные средства: «Мы понимаем, что без этого никак. Если мы не будем учить ребят на таком современном оборудовании, у них просто нет будущего в профессии. Исключительно поэтому мы вкладываемся в развитие системы СПО. Так, в 2021 году мы провели капремонт одного из общежитий. Но, еще раз скажу, мы делаем это либо сами, либо пытаемся договориться с различными организациями. К примеру, за счет средств ПАО «Газпром» строим спортзал с современным покрытием», - рассказал Агиней.

Также в ходе дискуссии ректор УГТУ предложил активно подумать над тем, чтобы выпускной экзамен в среднем профессиональном образовании был не теоретическим, а практическим: чтобы выпускник демонстрировал экзаменационной комиссии реальные навыки владения техникой и решения технологических задач. Для этого потребуется приобретать дополнительное оборудование. Это дополнительные затраты, но они очень быстро окупятся появлением по-настоящему квалифицированных кадров.

«Мы первыми в Республике Коми сделали очень хорошие стенды, которые соответствуют требованиям и стандартам WorldSkills по направлению подготовки «Мастер строительно-отделочных работ». Закупили станки для резки плитки с алмазными пилками и т.д. Приезжали аккредитованные WorldSkills эксперты, которым наши выпускники должны были доказать, что они на самом деле умеют класть плитку. У нас в группе училось 25 человек. Абсолютно все сдали экзамен, после чего каждого из них пригласили на работу. Вот это и есть самая главная оценка того, как мы готовим специалистов», - резюмировал Агиней.