Полтора миллиона в месяц на бытовые расходы: сколько тратят звезды на коммуналку, прислугу, продукты и охрану

Максим Галкин и Алла Пугачева живут в замке. Максим научился экономить на электричестве Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Бешеные зарплаты популярных артистов обсуждают и осуждают часто. За 12-часовой съемочный день актеры получают по 100 – 200 тысяч рублей. Звезды эстрады по 2 миллиона за концерт, блогеры по 500 тысяч рублей за коммерческую публикацию. Поэтому и тратят знаменитости внушительные суммы. Вот на днях актриса Агата Муцениеце заявила, что может и миллион потратить за неделю: «У меня же няни, водитель, платы за квартиру. Мне важно, чтобы на счету было не менее пяти миллионов рублей». Певица Анна Седокова тратит по 1,5 млн. в месяц, актриса Настасья Самбурская от 500 тысяч и «до бесконечености», телеведущая Ольга Бузова от 5 миллионов… Понятно, что покупки дорогих вещей могут стоить «до бесконечности». Мы посчитали только ежемесячные обязательные траты звезд – сколько они тратят на бытовые нужды.

Коммуналка

Телеведущая Ксения Бородина не стала скрывать суммы за коммуналку за январь 2022-го: «Вот только сейчас оплата пришла 48 тысяч. Правда не знаю, зачем вам эта инфа!» Дом Бородиной находится в 14 км от МКАД по Новорижскому шоссе в коттеджном поселке «Павловы озера». Площадь дома – 216 кв м.

Кухня Ксюши Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Телеведущий Дмитрий Дибров с женой и тремя детьми живет в особнячке площадью 1100 кв м. Поэтому и коммуналка у него в зимний период с учетом отопления может доходить до 130 тыс. руб. Дом Дибровых (как и большинства звезд) находится в закрытом поселке, где есть «эксплуатационные платежи» - за дежурных слесарей, электриков, вывоз мусора, чистку снега и прочие коммунальные услуги. В месяц это еще около 25 тыс. руб. Так как большинство звезд давно перебрались в загородные элитные поселки, то и платежи у всех примерно такие же, как у Дибровых.

Кухня Ксюши Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Телеведущий Максим Галкин построил для своей семьи очень большой дом. А как известно чем больше площадь, тем выше плата за коммуналку. Площадь замка в деревне «Грязь» 2300 кв м. Сам Максим Галкин в программе «Вечерний Ургант» о своих коммунальных расходах сообщил следующую информацию: «Мы много платим за коммуналку. Не буду называть эту сумму, но она большая. Не прям какая-то огромная, но приличная. Я знаю, сколько плачу за газ, за свет. Слежу за всем этим». По оценкам экспертов у этой семьи расходы на коммунальные платежи и содержания дома в месяц около 300 тыс. руб. Но звезды тоже люди, и Галкин рассказал как экономит на электричестве: «Лампочки мелковаттные, каждая по 10 ватт. Их много, да. Если 72, то 720 ватт. А если бы были 100-ваттные лампочки, как раньше — семь лампочек, и привет!» И это речь только об одной лампе в холле!

Актриса Елена Проклова за свой трехэтажный особняк платит ежемесячно с учетом всех коммунальных расходов около 120 тыс. руб. Расходы по содержанию дома артистка делит с бывшим мужем, так как проживают они на одной территории — места всем хватает: почти 1000 кв м.

Трехэтажный особняк Прокловой в деревне Жостово самый масштабный среди соседских домов Фото: Руслан ВОРОНОЙ, Экспресс газета

Телеведущая и блогер Виктория Боня за трехкомнатные апартаменты в Монако (площадь около 200 кв м) у моря платит более 2 тыс. евро (173 тыс. руб.) в месяц. Отдельно за свет – 500 евро (43 тыс. руб). В Москве Боня бывает редко, но регулярно оплачивает за трехкомнатную квартиру в элитной многоэтажке Москве площадью 140 кв. около 12 тыс. руб.

Охрана

- Так как самые большие российские звезды из столичных квартир перебрались в Подмосковье – то в их элитных поселках есть обязательная охрана, поэтому попасть на территорию можно только по пропускам. Недавно все увидели, как устроен пропуск на территорию поселка Глаголево, откуда вдова Градского Марина Коташенко на машине вывезла 100 млн. руб. и преступников на собственной машине. Охранники знают номера машин, проживающих на территории загородных поселков и открывают им шлагбаум автоматически.

Кроме того, многие дома артистов оснащены системами видеонаблюдения. Установка систем слежения – от 30 тыс. руб. У многих также установлены видеоприборы для слежения за прислугой – это можно делать с телефона, когда находишься на работе. Телеведущая Ксения Бородина рассказывала, что так наблюдает за нянями, когда оставляет с ними детей.

- Звезды, у которых нет телохранителей, иногда нанимают разовую охрану – на важное мероприятие или для перевозки денег. Есть агентства, которые предоставляют профессиональных телохранителей – при ежедневной оплате сутки могут стоят от 20 тыс. руб. Когда поклонник преследовал актрису Настасью Самбурскую, то она нанимала «разовых» секьюрити. Пользовалась услугами охраны и певица Пелагея – это происходило в тот момент, когда перед судом с экс-мужем Иваном Телегиным звезда вдруг стала получать анонимные угрозы.

- У некоторых звезд есть личные телохранители. Если у телохранителя ненормированный рабочий день, то получает он в среднем 150 – 200 тыс. руб. в месяц. Охрана есть у Светланы Лободы, Моргенштерна, Валерия Леонтьева, Филиппа Киркорова, Николая Баскова, Егора Крида, Полины Гагариной. Часто звезды нанимают охрану для детей. Как-то дочь певца Филиппа Киркорова 9-летняя Алла-Виктория была замечена с подружками на мероприятии. После чего журналисты атаковали певца вопросами: не боится ли он отпускать ребенка одного. Киркоров объяснил: «Она не одна. Рядом с ней бойцы невидимого фронта, которые получают за свою работу серьезные деньги. Это школа Аллы Борисовны. Я видел, как она воспитывала Кристину». Охранники всегда сопровождают несовершеннолетних сына и дочь Киркорова, задача этого наемного персонала – не привлекать к себе внимание, поэтому невнимательная публика не замечает профессионалов.

Прислуга

Минимальный штат прислуги в загородном доме звезд минимум три человека. К примеру, у телеведущей Ксении Бородиной есть няня для дочери, два помощника по хозяйству: женщина отвечает за порядок в доме и готовит, а мужчина следит за инженерными коммуникациями и выполняет другие поручения. Кроме того, у Бородиной есть семейный водитель.

У актрисы Марии Порошиной на четырех несовершеннолетних детей 3 няни. У рэпера Джигана и его жены Оксаны Самойловой четверо детей, поэтому целых три няни, домработница, повар и мужчина помощник по хозяйству с функциями водителя. Зарплаты обслуживающего персонала в домах богатых и знаменитых похожи: няня - от 85 тыс. руб, домработница - от 70 тыс. руб, мужчина-технический сотрудник - от 80 тыс. руб, семейный водитель - от 90 тыс. руб.

Школа и детский сад

Дети звезд часто посещают частные детсады и школы. Во всех престижных частных учебных заведений похожие условия обучения и пребывания: дети могут находится там целый день – после уроков отдых, кружки и секции, дополнительные занятия по предметам и интересам, все домашнее задание делают с учителями в школе, вкусное питание, прогулки, бассейн. Территория школ с усиленной охраной, с шикарными бассейнами, футбольными полями и теннисными кортами. Частные учебные заведения посещают дети Павла Деревянко, Максима Галкина, Михаила Галустяна, Александра Реввы, Михаила Пореченкова, Екатерины Климовой, Анны Банщиковой и многих других. Месяц пребывания в частных образовательных учреждениях – от 90 до 160 тыс. руб. В детском саду – от 60 тыс. руб.

Питание

Часто продукты в звездные дома прислуга закупает на неделю: списки согласовывают с хозяевами. Отовариваются в элитных супермаркетах, где цены «кусаются». Вот ценник из одного любимого у звезд магазина. Курица фермерская (1,2 кг) – 900 руб. Семга охлажденная (100 г) – 170 руб. Помидоры (1 кг) – 800 руб. Яйцо фермерское (10 штук) – 250 руб.

В ресторанах звезды обедают несколько раз в неделю. В меню ресторана She (совладелица Ксения Собчак) цены немаленькие, но друзей звезды это не останавливает. Жареный картофель с грибами – 690 руб. Лосось со шпинатом и артишоками – 950 руб. Салат с морепродуктами – 690 руб. У Моргенштерна в ресторане ужинают реперы и блогеры. В ресторане KAIF Provenance в меню тоже цены не самые низкие. Тальолини с камчатским крабом и трюфельным маслом — 1250 руб. Томленые говяжьи щечки с картофелем, перечным демигласом - 1220 руб. Брускетта с крабом – 990 руб.

Итого: только на самые необходимые «бытовые платежи» звездная семья из четырех человек в месяц тратит около 1,5 млн. руб. Это без учета расходов артистов на салоны красоты, фитнес и наряды – а это еще минимум 1 млн. руб.

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