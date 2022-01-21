Дочь сдала 83-летнюю Лидию Федосееву-Шукшину в дом престарелых

Лидия Федосеева-Шукшина переехала жить в центр для пожилых людей. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Лидия Федосеева-Шукшина отправилась жить в дом престарелых. В специализированное учреждение для пожилых людей 83-летнюю актрису поместила ее младшая дочь Ольга Шукшина. Выбор Ольги пал на тот же пансионат «Идиллия», в котором раньше жил актер Леонид Куравлев. Свое решение дочь звезды объясняет тем, что уже не справляется с уходом за мамой. А в центре круглосуточный присмотр, есть врачи и психологи, которые наблюдают за пациентами.

- Лидия Николаевна находится в пансионате для пожилых людей. Не вижу в этом ничего зазорного, - сообщила Ольга Шукшина «Собеседнику».

Решение дочери актрисы кажется странным, ведь в подобные заведения обычно помещают людей с тяжелыми возрастными болезнями, которые нуждаются в круглосуточном уходе медицинского персонала. А Лидия Николаевна еще недавно была в прекрасной форме – давала интервью, выглядела бодрой и вполне здоровой.

- Не совсем в прекрасной форме она была, у мамы есть возрастные заболевания, она должна находиться под постоянным наблюдением, - уверяет Ольга. - Лечиться амбулаторно ей уже сложно, это сопряжено с рядом проблем. В октябре мама проходила плановое лечение в госпитале Вишневского, но больница есть больница, а в пансионате для пожилых людей более домашняя обстановка и программа реабилитации больше для отдыха, а не для лечения.

Младшая дочь актрисы Ольга уверяет, что у нее не хватает сил ухаживать за мамой. Фото: кадр видео.

Пребывание в пансионате стоит недешево, но, по словам дочери актрисы, Лидию Николаевну пригласили пожить туда бесплатно. Сколько народная артистка там пробудет – зависит только от ее желания. Ольга не скрывает, что решение отправить маму в центр для пожилых она принимала единолично, не посоветовавшись с сестрами Анастасией и Марией. Известно, что дочери актрисы не ладят между собой и не общаются друг с другом.

- Ни с какими сёстрами я своих решений обсуждать не собираюсь. Мама всё, что хочет обсуждает с Машей, возможно, она ей даже звонила. С Настей мама не созванивается, они не общаются, - заявила Ольга.

В сентябре прошлого года Лидия Федосеева-Шукшина официально развелась со своим пятым мужем – шоуменом Бари Алибасовым. Их развод сопровождался многочисленными скандалами и громкими обсуждениями на ток-шоу. Лидия Николаевна вышла замуж за Алибасова в 2018 году, уверяя, что полностью доверяет продюсеру, пообещавшему окружить ее заботой и вниманием. В итоге Бари Каримович попытался оформить принадлежавшую Шукшиной квартиру в Новой Москве на своего помощника. Когда это вскрылось, актриса подала на развод.

Напомним, о том, что Леонид Куравлев последние полгода жил в резиденции для пожилых людей стало известно в начале января, когда артист попал в «Коммунарку» с высокой температурой. Дети артиста определили его в пансионат для престарелых в августе прошлого года. По их словам, актер очень тосковал по умершей жене, перестал выходить из дома, и они не могли своими силами вывести его из этого состояния.