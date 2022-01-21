Сын Леонида Куравлева: "Самочувствие отца стабилизировали. Положительные новости должны быть на следующей неделе"

85-летний Леонид Куравлев по-прежнему находится в больнице в Коммунарке. Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ

85-летний Леонид Куравлев по-прежнему находится в больнице в Коммунарке. Напомним, 6 января народного артиста РСФСР госпитализировали по скорой помощи в реанимацию с диагнозом вирусная пневмония. Тест на ковид отрицательный. В больнице ему провели экстренную операцию на желудке: Куравлев не мог самостоятельно питаться. Привезли его не из дома, а из частного центра реабилитации для пожилых людей, где он и заболел. И это многих удивило. Как же так: при наличии взрослых детей, подрастающих внуков, их у Леонида Куравлева трое, оказаться в «резиденции для пожилых людей». Это учреждение восприняли как дом престарелых. Какая была необходимость отправлять туда народного любимца?

Сотрудники центра путаются в показаниях. Одни говорят, что Куравлев находился у них около года, другие, что его привезли сын и невестка минувшим летом, и пробыл Леонид Васильевич в «Идиллии» (так называется центр) всего несколько месяцев. Переехать туда - это его желание. Семья не могла оказать ему такого внимания, как специалисты по реабилитации. Но масла в огонь подлила одна из сотрудниц центра. Руководитель службы клиентского сервиса Надежда Орлова рассказала, что Куравлев приехал к ним не в лучшем состоянии, неухоженный, пришлось вызывать ему лора, чтобы провести обычную гигиеническую процедуру - почистить уши. Проблемы со слухом не позволяли нормально общаться. Он был очень худым, возможно, недоедал, хотя на плохой аппетит не жаловался. В пансионате - шестиразовое питание, и не было случая, чтобы Леонид Вячеславович от еды отказывался. В центре он снова начал ходить, а до этого не мог. Надежда Орлова почему-то заключила, что «все это сделали родственники», к которым (по её мнению) Куравлев плохо относится. Мол, когда в пансионат приходила его дочь Екатерина, народный артист делал вид, что спит. Хотя после смерти жены Леонида Вячеславовича, именно дочь переехала к отцу в Дом на набережной, чтобы ухаживать за ним.

В объективность умозаключений Надежды Орловой не верят друзья Леонида Куравлева, например, актриса Лариса Лужина и драматург Аркадий Инин, которые знают, какие хорошие и заботливые дети у Леонида Вячеславовича.

Но мы все-таки решили задать неприятный вопрос сыну актера Василию: кто виноват в том, что его отец оказался в таком плачевном состоянии, да еще в доме престарелых. Договор с центром долголетия заключал именно он.

- Когда стало известно, что ваш отец полгода провел в пансионате для пожилых людей, на вашу семью обрушились обвинения, как вы могли довести его до такого состояния. Больше всего досталось вашей сестре Екатерине, которая жила с Леонидом Вячеславовичем в одной квартире…

- Обвинения несправедливые. Непонятно, за что напали на Катю. Решение отправить отца в центр реабилитации мы согласовывали в семейном кругу все вместе, включая отца. Это был единственный выход в сложившейся ситуации. Леониду Вячеславовичу лежать дома надоело. Даже по квартире ходил он с трудом. Ему нужна была чья-то помощь, чтобы выйти на улицу.

В этом центре – закрытая территория. Есть все условия для реабилитации, чтобы отец мог погулять, заняться ЛФК. Мы его часто навещали. И все шло хорошо, были видны результаты, если бы не эта пневмония. К сожалению, от вирусной пневмонии сегодня никто не застрахован.

А то, что сотрудница центра Надежда Орлова вылила на нас эту грязь, пускай останется на её совести. Наверное, она думает, что отец должен был приехать в праздничном костюме, в прекрасном настроении?

Надо понимать, что человек в хорошем состоянии, в идеальной, суперспортивной форме туда не поедет. У отца были серьезные проблемы со здоровьем. Да, ему пришлось вызывать лора, чтобы почистить уши… Так для этого, чтобы его привели в порядок, поставили на ноги, его туда и направили.

- То есть отношения с сестрой у вас хорошие?

- Конечно, мы выступаем одним фронтом.

- Как себя чувствует Леонид Вячеславович сегодня?

- В больнице его состояние стабилизировали. Есть положительная динамика. Но врачи пока не рискуют перевести его в обычную палату. Должны прийти какие-то дополнительные анализы, которые позволят это сделать. Я не медик, но как я понял, немножко не хватает каких-то показателей. Все надеются, что положительные новости появятся уже на следующей неделе.