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Звезды21 января 2022 13:51

Преподаватель по вокалу оценила, как Орбакайте перепела хит Пугачевой «Позови меня с собой»

21 января на всех цифровых площадках вышла новая версия хита
Ирина ВИКТОРОВА
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Кристина Орбакайте представила свою версию хита мамы Аллы Пугачевой.

Кристина Орбакайте представила свою версию хита мамы Аллы Пугачевой.

Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Кристина Орбакайте выпустила кавер на хит Аллы Пугачевой «Позови меня с собой». Эта песня композитора, поэта и певицы Татьяны Снежиной в репертуаре Аллы Борисовны Пугачевой с 1997-го года. 21 января дочь Примадонны певицы Кристины Орбакайте выпустила свою версию хита «Позови меня с собой». Тематика песни – вечная, хит – любимый народом.

В инстаграме появились первые отзывы поклонников Кристины Орбакайте. Приводим некоторые мнения. Владимир Исаев: «Скачал. Послушал. Вообще-то я не очень люблю ни ремиксы, ни когда кто-то поет песни Аллы Пугачевой. Причины этому очевидны. Но в Вашем случае налицо приятное исключение. Не пытаясь перепеть Великую (возможно ли?), Вы честно спели, получилось даже как-то оптимистичнее, чем у последней народной артистки СССР. Получилось как-то легко, но в то же время с глубоким смыслом, а ведь сейчас налицо дефицит качественной легкой музыки. Уверен, от вашей мамы вам не влетит – а это главное! В общем спешу вас поздравить, вы мастер!» Ольга Васильевна: «Мне очень нравилось в исполнении Аллы Борисовны, но у вас тоже очень хорошо получилось, с удовольствием слушаю».

Многие отмечают схожесть в исполнении Кристины Орбакайте с оригиналом. Так ли это? По просьбе kp.ru преподаватель по вокалу Академии музыки Владимира Коробки Юлия Таравкова послушала кавер. Педагог по вокалу Таравкова поделилась своей профессиональной точкой зрения: «В кавере Кристины Орбакайте я не услышала нового прочтения старого хита. Исполнение точно такое же как у Аллы Борисовны. Все четко по нотам, никакой импровизации. За исключением их тембрального различия. Фактически отличие песни только в тембрах: у Аллы Борисовны он более наполненный, яркий, объемный. У Кристины тембр голоса, в котором почти нет грудного обертона, одни верхние частоты… Аранжировка практически ничем не отличается по звукам, хотя уже прошло столько лет. Даже обработка вокала такая же, как и была у Аллы Борисовны. Настоящий кавер этого хита был у Сабины Ахмедовой – это тот случай, когда ты действительно слышишь оригинальную, нешаблонную аранжировку, новый бит и совершенно иное, современное прочтение песни. В общем, кавер - это когда мы слышим новый звук или новое исполнение. В исполнении Кристины, к сожалению, ничего нового и интересного нет ни по звучанию. ни по исполнению. Тут все сделано по старой схеме Аллы Борисовны».

Послушать «Позови меня с собой» в исполнении Кристины Орбакайте и составить собственное мнение можно на всех цифровых платформах.

Шоу-бизнесКАРТИНА ДНЯКристина Орбакайте: досье KP.RU